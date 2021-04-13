Taleban’dan Türkiye’deki Zirveyle İlgili Açıklama

Taleban sözcüsü Afgan barış süreciyle ilgili Türkiye’de düzenlenmesi planlanan zirvenin bu hafta yapılması durumunda zirveye katılmayacaklarını bildirdi.

Türkiye ABD tarafından Afgan barış sürecinin yeniden başlatılması çabaları kapsamında Birleşmiş Milletler ve Katar’la birlikte bu ay önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Diplomatlar ve konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililer zirvenin 16 Nisan’da başlamasının ve 10 gün sürmesinin beklendiğini kaydediyor.

Taleban Sözcüsü Muhammed Naim gönderdiği yazılı mesajda ‘‘Türkiye’nin 16 Nisan’daki konferansında yer alamayız. Bunu Türkiye’ye zaten söyledik’’ ifadelerini kullandı.

Naim, konferansa katılıp katılmama ya da ne zaman katılma konusundaki değerlendirmelerinin devam ettiğini kaydetti ve daha ileri bir tarihte Taleban’ın böyle bir zirveye dahil olma olasılığını dışlamadı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetiyse, İstanbul'da Birleşmiş Milletler himayesinde yapılacak görüşmelere katılacağını doğrulamıştı.

ABD’nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, ateşkes ve barış anlaşması için destek toplamak amacıyla bölgeyi ziyaret ediyor.