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Taleban’dan Türkiye’ye Afganistan Uyarısı

13.07.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban Afganistan’da Kabil havaalanının güvenliğini sağlamak için ABD’yle görüşmeler yürüten Türkiye’nin ülkede asker bulundurma planına tepki gösterdi. Ankara’nın kınadığını belirten Taleban, bunun “sonuçlarının” olacağı uyarısında bulundu

Taleban’dan Türkiye’ye Afganistan Uyarısı

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Kabil Havaalanı’nın güvenliğini Türkiye’nin sağlaması konusunda Washington ve Ankara arasında görüşmeler sürerken Taleban’dan bir açıklama geldi.

Açıklamada Doha anlaşması çerçevesinde tüm yabancı birliklerin Afganistan’dan çekilmesinin kararlaştırıldığı ve bu kararın Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve birçok ülke gibi Türkiye’nin toplantıda bulunan dışişleri bakanı tarafından da onaylandığı kaydedildi.

Türk liderlerin “Afganistan’daki işgali uzatarak Amerika’nın emri ve Amerika ile anlaşma halinde burada asker bulundurmaya devam etme” kararı almasının bazı konuları gündeme getirdiği kaydedilen açıklamada sekiz madde sıralandı:

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