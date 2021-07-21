Taleban’dan Türkiye’ye İlişkilerde Yumuşama Mesajı

Türkiye Afganistan’ın başkenti Kabil’deki uluslararası havalimanının güvenliğini ve işletmesini sağlamak için görüşmeleri sürüyor. Türkiye’nin bu konudaki duruşunu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Amerika’ya bizim bazı şartlarımız var. Nedir bunlar? Bir, diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak, diplomatik ilişkilerde. İki, lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek, hangi gücü varsa lojistik anlamda bunları Türkiye’ye devredecek. Bir diğeri de mali ve idari noktada çok ciddi sıkıntılar olacak. Bu konuda gerekli desteği Türkiye’ye verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil Havaalanı’nın işletimini ele almayı düşünüyoruz’’ dedi.

Erdoğan daha önce Türkiye’yi ‘‘işgalci olmak’’ ile suçlayan Taleban’a da ‘‘Türkiye’nin onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok, ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum’’ sözleriyle mesaj gönderdi.

Taleban sözcüsü: ‘‘Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz, inanca dayalı pek çok ortak noktamız var’’

Amerikan güçlerinin Afganistan’dan çekilme operasyonunu hızlandırdıkça ülkedeki hakimiyetini daha geliştirmeye başlayan Taleban’dan Erdoğan’ın Türkiye’de muhalefetin eleştiri oklarına hedef olan bu sözlerine olumlu bir karşılık geldi.

Daha önce ‘‘Hangi ülke hangi gerekçeyle olursa olsun yurdumuzda bir yabancı gücün vatanımızda bulunmasını işgal olarak görüyoruz. İşgalcilere son yirmi yıllık cihada dayanak oluşturan 2001 yılında yayınlanan fetva uyarınca karşılık verilecektir” açıklamasını yapan Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, TRT’nin Arapça yayın yapan kanalı TRT Arabi’ye yaptığı açıklamada Afganistan’da çözümün ‘‘kapsayıcı bir İslami hükümette’’ olduğunu belirtirken Türkiye ile ortak noktaları olduğunun da altını çizdi.

Taleban sözcüsü, ‘‘Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz, Türkiye bizim kardeşimiz; inanca dayalı pek çok ortak noktamız var. Türkiye'nin geçmişi bırakıp bugüne ve geleceğe dönmesini istiyoruz. Ondan sonra diyalog isteyebiliriz" dedi.

Afgan düzensiz göçmen yoğunluğunun artması kamuoyunda tartışılıyor

Türkiye Kabil havalimanının güvenliği ve işletilmesi konusunda görüşmelerini sürdürürken Afganistan’dan Türkiye’ye düzensiz göçmen akını kamuoyunda sert tartışmalar yaratıyor.

Özellikle İyi Parti, Türkiye’nin doğu sınırlarının yeterince korunmadığı yönünde eleştiriler getiriyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Niğde’nin kırsal kısmında bir tırdan çıkan bin kadar Afgan göçmene ait görüntülerin sosyal medyada yaygınlaşması üzerine İyi Parti TBMM Grup Başkanı Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından ‘‘yol geçen hanı mı burası’’ diye yazdı.

Erdoğan: ‘‘Güvenlik noktasında Pakistan ve Afganistan üst yönetimiyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise KKTC dönüşü kendisini takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin kendi sınırlarında önlemler alsa da büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, ‘‘Şu anda özellikle güvenlik noktasında alınması gereken tedbirler neyse bunları alıyoruz. Burada şartları zorluyoruz tabi. Şu anda Pakistan’la bazı görüşmelerimiz de var. İşin bir de Taliban boyutu var. Onlarla ilgili olarak da bazı görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu mültecilerle ilgili konuda dışişleri bakanlığımız özellikle Afganistan üst yönetimiyle bu konuları masaya yatırıyor. Onların da yapması gerekenleri yapmasını ve devreye girmesini istiyoruz. ‘Bu konuda sizler de seyirci olmayın, lütfen halkınıza sahip çıkın’ diyoruz ve bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Yoğun bir kampanya içindeyiz. Tabii nereye kadar netice alırız o da ayrı bir konu. Çünkü sıkıntının boyutu gerçekten büyük’’ dedi.

