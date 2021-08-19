Taleban'dan Ülkeden Kaçmaya Çalışanlara 'Evinize Dönün' Çağrısı

Taleban, Afganistan’dan kaçmak için Kabil Havalimanı dışında bekleyen kalabalığa “Evlerinize dönün, kimse size zarar vermeyecek” çağrısı yaptı. ABD ve diğer ülkeler, Kabil Havalimanı’ndan vatandaşları ve Afgan çalışanların tahliyesine devam ediyor.

Havalimanı civarında yaşanan kaosta, şu ana kadar en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan bir Taleban yetkilisi de can kayıplarının, ateş açılması ve kaos nedeniyle yaşandığını söyledi.

Aynı yetkili, resmi olarak yurtdışına çıkma hakkı bulunmayan kişilerin, evlerine dönmesi gerektiğini, kimsenin kendilerine zarar vermeyeceğini söyledi.

Batılı bir güvenlik yetkilisiyse, Pazar gününden bu yana, yaklaşık 8 bin kişinin havalimanına akin ettiğini söyledi. Havalimanının dışında ve havalimanına giden yolda, Taleban’ın kontrol noktaları bulunuyor.

Taleban militanlarının kontrol noktalarında zaman zaman havaya ateş açarak havalimanına ulaşmak isteyen halkı uzaklaştırdığı da gelen haberler arasında. Militanların, kalabalıktan bazı kişileri döverek uzaklaştırdıkları da ifade ediliyor.

Havalimanı civarında genel durumun bugün daha sakin olduğu ifade ediliyor. ABD’nin Kabil Büyükelçiliği de dün yaptığı açıklamada, havalimanına gelmek isteyen kişiler için güvenlik bir yol sağlama garantisi veremeyeceklerini belirtti.

Öte yandan ülkede, Taleban yönetimini protesto edenlerin üzerine militanların ateş açması sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti. Afganistan’ın bağımsızlık günü olan bugün, ülke genelinde daha fazla protesto gösterisi olması bekleniyor.

