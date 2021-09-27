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Taleban'dan Uluslararası Havayollarına Uçuşlara Başlayın Çağrısı

27.09.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da Taleban yönetimi uluslararası havayolu şirketlerine Kabil havalimanına uçuşlarına başlama çağrısı yaptı. Taleban yönetimi Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın tamamen işler hale getirildiğini iddia etti

Taleban'dan Uluslararası Havayollarına Uçuşlara Başlayın Çağrısı

Afganistan’da Taleban yönetimi uluslararası havayolu şirketlerine Kabil havalimanına uçuşlarına başlama çağrısı yaptı. Taleban yönetimi Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın tamamen işler hale getirildiğini iddia etti.

Taleban’ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak atadığı Abdül Kahar Belki yaptığı açıklamada “Kabil Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm problemler çözüldü ve havalimanı iç ve dış hat uçuşları için tamamen çalışır hale geldi. Bu noktada tüm havayolu şirketlerine işbirliği garantisi veriyoruz” dedi.

Sözcü, uçuşların başlamasına dair beklentilerini Afgan, kadın, çocuk, hasta ve işadamlarının Afganistan’dan biran önce uçuşların başlamasını beklediklerini söyleyerek dile getirdi. Belki, seyahat sıkıntılarının sona ermesi için havayollarının uçuşlara başlamasını istedi.

Henüz uluslararası havayolu şirketlerinden Taleban’ın bu açıklamasına yönelik bir yanıt ya da tepki gelmedi.

Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren Pakistan Uluslararası Havayolları PIA yetkilileri, Taleban’ın açıklamasına rağmen halen daha çözülmesi gereken sorunlar olduğunu ve özellikle uçuşlarla ilgili sigorta bedellerinin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Ancak buna karşın PIA’nın İslamabad ve Kabil arasında uçuşları başlatmaya hazır olduğunu ifade ettiler.

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