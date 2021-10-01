Taleban'dan Uluslararası Kamuoyuna Mesaj

Afganistan’da başkent Kabil’de denetimi ele geçirdikten sonra yönetimi devralan Taleban yönetimi uluslararası kamuoyuna sıcak mesajlar vermeye devam ediyor.

Son olarak Afganistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Taleban yöneticileri uluslararasu kamuoyuna diyalog taleplerini yineledi.

Taleban Sözcüsü Süheyl Şahin’in Twitter hesabından paylaştığı açıklamalarda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, diğer ülkelerle diyalog yoluyla sorunların çözümünden yana olduklarını dile getirdi.

Şahin mesajını paylaştığı Başbakan Yardımcısı Molla Abdülgani Baradar “Afganistan İslam Emirliği, dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istiyor. Bizimle sorunu olanlarla problemleri diyalog ve anlayış yoluyla çözmeye hazırız. Biz kimseye zarar vermek niyetinde değiliz ya da öyle bir politikamız yok. Afganistan barış ülkesi olacak” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki de Taleban yönetiminin hem ülke içinde hem de dünyaya ilişkilerde yeni bir fasıl açmak ve iyi bir yönetim sergilemek arzusunda olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kabil’de diğer ülke temsilcileriyle biraraya geldi. İki Taleban yöneticisi de bu açıklamaları yabancı temsilcilere verdikleri yemekte yaptı.

