Taleban’dan Üst Düzey Afgan Yetkiliye Suikast

Afgan hükümetinin en üst düzey basın yetkilisi, Dawa Khan Menapal Taleban tarafından başkent Kabil’de düzenlenen saldırı sonucu öldürüldü.

Taleban, Basın ve Enformasyon Merkezi Başkanı Menapal’ı öldürerek Eşref Gani hükümetini zayıflatmak için yaptığı saldırılara bir yenisini eklemiş oldu.

ABD’nin Afganistan Maslahatgüzarı Ross Wilson ‘‘Bir dost’’ olarak bahsettiği ve Afganlar’a doğru haberler ilettiğini söylediği Menapal’ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Wilson, ‘‘Bu cinayetler Afganlar’ın insan hakları ve ifade özgürlüğüne saldırıdır’’ diye konuştu.

Taleban daha önce de liberal İslamcı bir yönetim çağrısı yapan aktivistleri, gazetecileri, bürokratları, hakimleri ve kamuda tanınan isimleri benzer şekillerde susturmuştu.

Afganistan’da 20 yıldır devam eden savaşın ardından yabancı güçlerin ülkeden çekilmesiyle Taleban ABD destekli hükümeti devirme çabalarını arttırmış durumda.

Öte yandan sınır kasabalarında etkinlik alanlarını arttıran Taleban savaşçıları iki vilayet başkentine doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

En az 10 Afgan askeri ve Abdül Raşid Dostum komutasındaki silahlı milis grubunun komutanlarından biri Cüzcan vilayetinde öldürüldü.

Vali Yardımcısı Abdul Kadir Malia, vilayetin başkenti Şibirgan’a bu hafta düzenlenen saldırıda yaşanan çatışmalar sırasında hükümet yanlısı milis güçlerinin komutanının öldürüldüğünü doğruladı.

Bir diğer yerel meclis üyesi ise Cüzcan’ın 10 bölgesinden dokuzunun Taleban kontroluna girdiğini, Şibirgan için mücadelenin ise sürdüğünü aktardı.

Güneydeki Helmand vilayetinde ise sivillere ait mülklere verilen zararın insani krize neden olmasından endişe ediliyor. Başkent Leşkergah içinde bir haftadan uzun süredir devam eden çatışmalarda dükkanların yandığı belirtiliyor.

Birleşmiş Miletler bu hafta yaptığı açıklamada kentte mahsur kalan binlerce kişinin güvenliği için endişe ettiğini belirtti.

Yetkililer çatışmaların devam ettiği Leşkergah’ta zararın boyutunun ölçülemediğini bildirdi.

Yardım grubu Action Against Hunger’ın (Açlığa Karşı Eylem) Leşkergah ofisi de Perşembe günü bölgedeki çatışmalarda bir bombanın hedefi oldu.

Yardım grubunun Afganistan direktörü Mike Bonke ‘‘Siviller kendilerini savaşan tarafların arasında buluyor, çoğunlukla evlerinden oluyorlar ya da çatışmaların ilk kurbanları oluyorlar’’ diye konuştu.

Kuraklık krizi

Öte yandan iklim değişikliği de Afganistan’ı zor durumda bırakıyor. Ülkede artan kuraklık gıda tedarikini aksatıyor.

Yıllık buğday hasadının yaklaşık yarı yarıya düşmesi ve su kaynaklarının tükenmesi nedeniyle milyonlarca hayvanın ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı ülkede yardım örgütleri bağışçılara acil kaynak ve insani yardım çağrısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani Haziran ayında yaptığı açıklamada ülkenin tamamında orta derece ile ileri derece arasında kuraklık görüldüğünü bildirmişti. Uzmanlar ülkenin son yılların en büyük kuraklık kriziyle karşı karşıya olduğu görüşünde.

