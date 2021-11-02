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Taleban’dan Yabancı Para Birimlerine Yasak

02.11.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban’ın yabancı para birimlerini yasaklama kararının Afgan ekonomisindeki kötüye gidişi körükleyebileceği tahmin ediliyor

Taleban, Afganistan’da yabancı para birimlerinin kullanılmasını tamamen yasaklayacağını açıkladı. Taleban’ın Ağustos ayında Kabil’de kontrolü ele geçirmesinin ardından yabancı güçlerin ayrıldığı ülkede ekonomi çöküşün eşiğindeydi. Yabancı desteğin azaldığı Afganistan’da Taleban’ın bu kararının da ekonomideki kötüye gidişi körükleyebileceği tahmin ediliyor.

Taleban’ın bu sürpriz kararı Kabil’in en büyük askeri hastanesine patlayıcılarla düzenlenen saldırıda en az 25 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi. Hastane kompleksindeki iki ayrı patlamada 50 kişi de yaralanmıştı.

Taleban tarafından gazetecilere yapılan açıklamada ‘‘Ekonomik durum ve ulusal çıkarlar Afganlar’ın tüm ticari işlemlerinde Afgan para birimini kullanmalarını gerektiriyor’’ denildi.

Afganistan’da pazar ve marketlerde ABD doları yaygın olarak kullanılıyordu. Sınır bölgelerdeyse Pakistan gibi komşu ülkelerin para birimleri kullanılıyordu.

Kuraklığın yaşandığı ülke; nakit sıkıntısı, kitlesel açlık ve yeni bir göç kriziyle karşı karşıya kalırken, Taleban yönetimi milyarlarca dolarlık merkez bankası rezervinin serbest bırakılması için baskı yapıyor.

Afganistan milyarlarca dolarlık varlığını yurtdışında ABD Merkez Bankası ve Avrupa’daki diğer merkez bankalarında tutuyordu, ancak bu para Taleban’ın batı destekli Afgan hükümetini devirdiği Ağustos ayından bu yana dondurulmuş durumda.

ABD liderliğindeki güçlerin ve birçok uluslararası bağışçının ayrılması, ülkeyi kamu harcamalarının dörtte üçünü karşılayan kredilerden mahrum bıraktı.

Taleban’ın maliye bakanlığı günlük 400 milyon Afgani (4 milyon 400 bin dolar) vergi geliri olduğunu kaydetti.

Batılı ülkeler Afganistan’da bir insani felaketi önlemek isteseler de Taleban hükümetini resmen tanımayı reddediyorlar.

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