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“Taleban’ı Meşru İktidar Olarak Tanımak İçin Erken”

17.08.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bugünkü basın toplantısında, ABD'nin Taleban'ı Afganistan'daki meşru iktidar olarak tanıyıp-tanımadığını söylemek için erken olduğunu söyledi

“Taleban’ı Meşru İktidar Olarak Tanımak İçin Erken”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taleban'ın ABD'ye sivillerin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanına ulaşmaları için güvenli geçiş sağlayacağını bildirdiğini söyledi.

Sullivan, Beyaz Saray brifinginde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin tahliye faaliyetlerinin 31 Ağustos'a kadar sürebileceğini ve net bir takvim belirlenmesi hakkında Taleban ile görüştüklerini söyledi.

Binlerce ABD askeri, Taleban güçlerinin hızla ilerlemesiyle Afganistan ordusunun ve hükümetinin çökmesinin ardından, tahliye çabalarına yardımcı olmak için Kabil'e gönderildi.

Sullivan, "Taleban, sivillerin havaalanına güvenli geçişini sağlamaya hazır olduklarını bize bildirdi ve onları bu taahhütte tutmayı planlıyoruz" dedi.

Sullivan, "Tahliyelerin bu ay sonuna kadar devam edebileceğine inanıyoruz. Taleban’la sürecin nasıl sonuçlanacağına dair takvim belirlemek üzere konuşuyoruz ancak tahliyeleri en etkin şekilde yapabilmek için en iyi yöntemi bulmayı kamuoyu önünde müzakere etmeyeceğim’’ diye konuştu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD'nin Taleban'ı Afganistan'daki meşru yönetim gücü olarak tanıyıp-tanımadığını söylemek içinse erken olduğunu kaydetti.

Jake Sullivan, "Şu anda Kabil'de bir yönetim otoritesinin kurulmasına bile sahip olmadığımız kaotik bir durum var. Dünyanın geri kalanına kim olduklarını ve nasıl ilerlemeyi düşündüklerini göstermek Taleban'a kalmış. Bugüne kadarki sicilleri iyi değil ama bu noktada bu konuyu ele almak için erken" ifadelerini kullandı.

Sullivan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen çoğu kişinin havaalanına ulaşabildiğini, ancak ABD'nin bazı kişilerin geri çevrildiğine dair bazı haberlerle ilgili Taleban'la görüştüklerini kaydetti ve "Bu, her saat başı değişen bir mesele. Bizim görüşümüz çok net ve Taleban'ı sorumlu tutmaya odaklandığımız bir konu" dedi.

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