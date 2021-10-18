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Taleban’ın Ankara Ziyaretine Muhalefetten Eleştiri

18.10.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefet partileri, Taleban ile Afgan halkı yararına sonuç alıcı müzakereler yürütülülebileceği noktasında Dışişleri’ndeki görüşmeyi sorguluyor. Türkiye adına Çavuşoğlu’nun Taleban’ın kadın haklarıyla ilgili tavsiyelerde bulunması da anlamlı bulunmuyor

ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki Taleban heyetinin14 Ekim’de Ankara’da biraraya gelmesi “Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecek?” sorusuyla gündemde. Bu görüşme, Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay’ın, Muttaki’yi makamında ziyaret etmesi sonrasında gerçekleşti. Ankara, Taleban’ın Türkiye’yi ziyaret etmeyi talep ettiğini ifade ederken, Taleban Sözcüsü Abdul Kahar Balkhi ise Çavuşoğlu’nun daveti üzerine “üst düzey bir IAEA (Afganistan İslam Emirliği) heyeti” olarak Ankara’ya geldiklerini duyurmuştu.

Muhalefet partileri, Taleban ile Afgan halkı yararına nasıl sonuç alıcı müzakereler yürütüleceği noktasında Dışişleri’ndeki görüşmeyi sorguluyor. Türkiye adına Çavuşoğlu’nun Taleban’ın kadın haklarıyla ilgili tavsiyelerde bulunması da anlamlı bulunmuyor.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin henüz hiçbir Batı ülkesi tarafından tanınmayan Taleban’ı başkentinde ağırladığını ancak nasıl bir davet olduğu konusunda tarafların farklı beyanlarda bulunduğuna işaret etti. Heyetle anlamlı ve sonuç alıcı nitelikte bir görüşme yapılmadığını söyleyen Çeviköz, Türkiye’nin Afganistan ile ilişkilerini hangi yönde ilerleteceği yönünde somut bir sonuç göremediğini vurgulayarak, “Mesela Türkiye’nin tavsiye etmesiyle Taleban rejimi kız çocukları için eğitim kapısını açacak mı? Manasız görünüyor” ifadesini kullandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı

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