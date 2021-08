“Taleban’ın Havalimanı Teklifi Konusunda Henüz Karar Vermedik”

Türk askerini Afganistan’dan tahliye etme çalışmalarını sürdüren Türkiye, ülkede kontrolü ele geçiren Taleban örgütünden Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi konusunda teklif aldığını açıkladı.

Bosna Hersek ve Karadağ’a gerçekleştireceği ziyaret öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok ülkenin terk ettiği Afganistan’da, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği’ni açık tutmaya devam ettiğinin de altını çizdi.

“Biz devletiz, devlet olarak olması gereken neyse onu yapıyoruz. Taliban’la gerektiğinde görüşme yaparız”

Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği’ni havalimanı içindeki askeri bölüme taşıdığını ve burada yetkililerin Taleban temsilcileriyle 3,5 saat süren bir görüşme yaptıklarını belirten Erdoğan, hükümetin Taleban’la da görüşme konusunda kapıları açık tuttuğunu yineledi.

Cumhurbaşkanı “Herkes terk ederken biz Afganistan’ı terk etmedik. Biz devletiz, devlet olarak olması gereken neyse onu yapıyoruz. Taliban’la gerektiğinde görüşme yaparız. Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Orada her an, her türlü ölüm vesaire mümkün. Dünkü olayda 72 kişinin ölmesi. Orada eğer bizim adımız geçerse, kalkıp da ‘Türkiye Cumhuriyeti işletiyor, buna rağmen 72 kişi öldü’ denir, buna biz bulaşırsak bu durumu izah edemeyiz. Onun için bizim şu anda kararımız söz konusu değil. Biz şu anda askerimizi sivil vatandaşımızı önce İslamabad’a, oradan da ülkemize getiriyoruz. Şu anda uçak seferlerinin başlaması vs. bunlarla ilgili acelemiz yok. Orada sükunet hâkim olduğu zaman gerekli kararı veririz. Afgan halkı bizim asırlarca kardeşimiz olmuş, bizimle aynı dünyayı paylaşmış olan insanlardır. Biz onlarla zaten ayrı düşünemeyiz. İnşallah orası da selamete çıksın.” dedi.

Erdoğan: “DEAŞ'ın böyle bir adımı atmış olması bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor”

Dün gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının IŞİD’in ne denli tehlikeli bir örgüt olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin şu an ki önceliğinin tahliyeler olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı “Böyle bir felaketi şu anda DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması da bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Bu menfur saldırı da Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bizim şu an için Afganistan'da önceliğimiz, vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir. Yoğun bir şekilde bu tahliye çalışmaları da devam ediyor. Afganistan'dan ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili gerekli planlamaları titizlikle yaptık ve peyderpey gelmek isteyen vatandaşlarımız şu anda ülkemize dönüyorlar. Afganistan’da görev yapan TSK personelinin tahliyesi devam ediyor, tahliyeleri en kısa zamanda tamamlayacağız. Kimlerin nasıl, ne tür eleştiriler yaptığını bilemem. Herkes istediği eleştiriyi yapabilir. Bizim de kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur” dedi.

“Şu anda göç baskısının en yakın olduğu ülke Türkiye, göç konusunda hassasız”

Türkiye’de hükümetin sık sık eleştiri aldığı göç ve göçmenler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ülkedeki göçmen sayısını bilmediği yöndeki eleştirileri yalanlarken doğu sınırlarında güvenlik duvarları yapımının sürdüğüne dikkat çekti.

Erdoğan “Afganistan’da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Bizler göç konusunda hassasız. Sınırlarımızı duvarlarla örmüş olacağız. Şu anda göç baskısının en yakın olduğu ülke Türkiye. Ama Türkiye’nin içindeki bazı mahfiller var ki bunlar hep söylüyorum ya bunlar yalan terörü estiriyorlar. Nedir söyledikleri, şu anda 1,5 milyon Afgan göçü söz konusu. Ben size resmi rakam söylüyorum, İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında kayıtlı- kayıtsız mevcut göçmen sayısı Afganistan’dan 300 bin” dedi.