Taleban’ın Hedefi Vilayet Başkentleri

Taleban son bir haftadır ülkedeki aralıksız baskı ve ilerlemesini sürdürüyor.Taleban kırsal bölgelerde geniş topraklar elde ettikten sonra şimdi gözünü vilayet başkentlerine dikti. Öte yandan militanlar başkent Kabil’de hükümet yetkililerine karşı da suikastler düzenliyor.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler, Taleban’ın askeri zafer ilan etmesini tanımayacaklarını söylüyor. Taleban, müzakere masasına oturması ve uzun süredir askıdaki barış sürecine geri dönmesi çağrılarına da henüz yanıt vermedi.

Sar-i Pol vilayetinin yerel yöneticilerinden Muahmmed Nur Rahmani, Taleban’ın Afgan güvenlik güçlerinin bir hafta süren direnişinin ardından vilayet başkentini ele geçirdiğini belirtti. Rahmani’ye göre hükümet güçleri vilayetten tamamen çekilmek zorunda kaldı.

Rahmani çok sayıda hükümet yanlısı milis grubunun komutanlarının da Taleban’a savaşmadan teslim olduğunu, böylece Taleban’ın tüm vilayeti ele geçirdiğini bildirdi.

Sar-i Pol vilayetin aynı adlı başkenti Sar-i Pol de Batı Nimruz vilayetinin başkenti Zerenc, Kuzey Cüzcan vilayetinin başkenti Şibirgan ve kuzeydeki bir diğer vilayetin başkenti Taligan’ın ardından tamamen Taleban’ın kontroluna giren diğer üç vilayet başkentine katıldı.

Rahmani, Sar-i Pol şehrinin haftalardır kuşatma altında olduğunu ve Afgan güvenlik güçlerine Batılı güçler tarafından destek sağlanmadığını belirtti. Pazartesi günü sosyal medyada yayınlanan bir video Taleban savaşçılarını valilik önünde zaferini kutlarken gösteriyor.

Taleban’ın saldırıları artınca Afgan güvenlik güçleri ve yabancı birlikler ABD’nin de desteğiyle hava saldırıları düzenledi. Yoğunlaşan çatışmalar sivil can kayıplarından da endişe edilmesine neden oluyor.

UNICEF’ten uyarı

Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Afganistan’daki son çatışmalarda hayatını kaybeden çocukların sayısındaki artışın çarpıcı olduğunu dile getirdi. Son üç günde 20’si Kandahar’da olmak üzere en az 27 çocuk hayatını kaybetti. UNICEF ayrıca çocuk asker sayısının da arttığı uyarısında bulundu.

Taleban ayrıca güneydeki Helmand vilayetinin başkenti Leşkergah’ın da büyük kısmını ele geçirdi. Burada çatışmalar ve Afgan güçleriyle ABD’nin hava saldırıları sürüyor. Kentteki çatışmaların bir sağlık merkeziyle bir lise binasına da zarar verdiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı hava saldırılarının olduğunu doğruladı ancak bunların Taleban mevzilerini hedef aldığını bildirdi ve 54 Taleban savaşçısının hayatını kaybettiğini, 23’ünün ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada zarar gören sivil altyapıdan söz edilmedi. Vilayet meclisi başkanı Mecid Akhund ise bu binaların vurulduğu sırada Taleban kontrolunda olduğunu söyledi.

Cumartesi günü, Taleban savaşçıları vilayetteki 10 bölgeden dokuzunu ele geçirdikten sonra kuzeydeki Cüzcan vilayetinin başkentine girdi. Kandahar'ın eyalet başkenti olan Kandahar şehri de kuşatma altında.

Taleban Pazar günü ise İngilizce bir açıklama yayınlayarak bölge sakinlerinin, devlet memurlarının ve güvenlik yetkililerinin kendilerinden korkmasına gerek olmadığını söyledi. Ancak Taleban’ın kontrolundaki yerlerden misilleme saldırısı ve kadınlara baskıcı muamele yapıldığı haberleri geliyor.

Kabil’de radyo yöneticisi öldürüldü

Kabil’de bir Afgan radyo yöneticisinin öldürülmesi ve güneydeki Helmand vilayetinde bir gazetecinin kaçırılmasından da Taleban’ın sorumlu olduğu sanılıyor.

Afganistan’da bağımsız basını destekleyen insan hakları örgütü NAI’nin bir üyesi olan Paktia Ghag radyo istasyonunun müdürü Tufan Omar silahlı kişilerce düzenlenen suikast sonucu Pazar günü öldürüldü.

NAI, geçen ay en az 30 gazetecinin ve basın çalışanının Afganistan’daki milis grupları tarafından bu yılın içinde öldürüldüğünü, yaralandığını ya da kaçırıldığını bildirdi.

Helmand eylaletinin Leşkergah kentinde yaşayan yerel gazeteci Nematullah Hemat’ın ise Taleban savaşçıları tarafından evinden alındığı bildirildi.

Yerel televizyon kanalı Gharghasht TV’nin yöneticisi Razvan MiakhelTaleban’ın Hemat’ı nereye götürdüğüne dair hiçbir ipuçları olmadığını ve hayatı için endişe ettiklerini belirtti.

Taleban sözcüsü ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Kabil’deki suikaste ve Helmand’deki kaçırma olayına dair bilgileri olmadığını öne sürdü.

Sözleşmeli işçilere pandemi engeli

Öte yandan Amerika’nın Afganistan savaşında lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alan yabancı sözleşmeli çalışanlar pandemiden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Dubai’de mahsur kalmış durumda. 20 yıl süren savaşın ardından ABD’nin ülkeden hızla çekilmesi çoğu dünyanın en yoksul ülkelerinden binlerce sözleşmeli çalışanın hayatının da değişmesine neden oldu.

Amerikan üslerinde temizlik görevlisi, aşçı, inşaat işçisi, garson ve teknisyen olarak çalışan bu sözleşmeli işçilerin Filipinler başta olmak üzere ülkelerine geri dönmeye çalışıyor. Bu işçiler pandemi engeli yüzünden Dubai’deki otellerde kalmaya devam ediyor.

