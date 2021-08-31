Taleban’ın İlk Resmi Teması Hindistan’la

Hindistan'ın Katar Büyükelçisi Deepak Mittal, Taleban'ın Doha'daki Siyasi Büro Başkanı Şer Muhammed Abbas Stanekzai ile görüştü. Görüşme, radikal İslamcı grubun Afganistan'ı ele geçirmesinden bu yana ilk resmi diplomatik teması.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmenin Taleban’ın isteği üzerine yapıldığı belirtildi.

Hindistan, grubun ezeli rakibi Pakistan ile yakın bağları nedeniyle Taleban hakkında uzun süredir endişeli. Dışişleri Bakanlığı, iki tarafın Afganistan'da geride bırakılan Hintliler’in güvenliğini görüştüğünü söyledi.

Mittal ayrıca Hindistan karşıtı militanların Afganistan topraklarını saldırı düzenlemek için kullanabileceğine dair korkuları da ilettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Taleban temsilcisi, büyükelçiye bu sorunların olumlu bir şekilde ele alınacağına dair güvence verdi" dedi.

Görüşmeler, Stanekzai'nin geçen hafta sonunda grubun sosyal medya platformlarında yaptığı açıklamada, Taleban'ın Hindistan ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilere gereken önemi verdiğini ve bunun devam etmesini istediğini söylemesinden sonra yapıldı.

Taleban'dan Hint heyetiyle yapılan görüşmeler hakkında henüz bir yorum gelmedi.

Analistler, Hindistan'ın Afganistan'da bir rol oynamaya devam etme çabasının, ılımlı bir imaj çizmeyi öngören Taleban'ın uyguladığı politikalara bağlı olacağını söylüyor.

Hindistan, Afganistan'daki kalkınma çalışmalarına 3 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Son 20 yılda ülkenin 34 bölgesinde okulların, yolların, barajların ve hastanelerin inşasına destek oldu ve ABD ile işbirliği yapan Kabil hükümetiyle yakın ilişkiler kurdu.

Ancak 2001’deki ABD işgalinin ardından Afganistan'da “yumuşak güç” inşa ederek elde ettiği büyük kazanımlar tehlikede olabilir.

Hindistan, binlerce Afgan'a Hindistan'da eğitim görmeleri için burs verdi ve devrik Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile yakın ilişkiler kurdu. Hindistan ayrıca karayla çevrili ülkeye giden ticaret yollarının düzenlenmesine de yardımcı oldu.

Ancak Taleban'ın hızla ilerlemesiyle birlikte Hindistan hükümeti, militanlara bir iletişim kanalı açmadığı için kendi ülkesinde eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Reuters haber ajansına bilgi veren hükümet kaynakları, geçen Haziran ayında Taleban’ın Doha'daki siyasi liderleriyle gayriresmi temasların kurulduğunu bildirmişti. Kaynaklardan biri, nüfusu Müslüman ağırlıklı Keşmir'de Hindistan yönetimine karşı savaşan militan grupların, Taleban'ın yabancı güçlere karşı kazandığı zaferle cesaretlendirilmesinden korkulduğunu kaydetti.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Hindistan'ın eski Afganistan Büyükelçisi Gautam Mukhopadhaya, "Afganistan'daki Taleban zaferinin Keşmir dahil olmak üzere her yerdeki İslamcı muhalefet üzerinde ilham verici bir etkisi olacağına şüphe yok. Komşudaki İslamcı zafer nedeniyle Hindistan sadece Keşmir'de değil, Hindistan'ın geri kalanında da tetikte olmak zorunda kalacak” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, "Büyükelçi Mittal, Afganistan topraklarının hiçbir şekilde Hindistan karşıtı faaliyetler ve terör için kullanılmaması gerektiği konusundaki endişesini dile getirdi" denildi.

Taleban 1996 ile 2001 yılları arasındaki son iktidar döneminde Hindistan, Rusya ve İran ile birlikte, Taleban’a karşı silahlı direnişi sürdüren Kuzey İttifakı’nı desteklemişti.

Reuters’a bilgi veren aynı kaynak, Hintli yetkililerin 1980'lerde bir Hindistan askeri akademisinde Afgan subayı olarak eğitim gördüğünü söylediği Stanekzai'nin geçen ay gayriresmi olarak Hindistan'dan büyükelçiliğini kapatmamasını istediğini de bildirdi.

Analistler, Pakistan’ın Afganistan’da bir kez daha baskın konuma geçtiğine ve diğer komşusu Çin’in Güney Asya bölgesindeki nüfuzunu arttırmak istediğine dikkat çekerek, Hindistan'ın zor bir sınavdan geçebileceği görüşünde.

Çin'in etkisini Orta Asya'ya daha da genişletmeye çalışırken çok ihtiyaç duyulan ekonomik yardımları sağlamadaki boşluğu doldurmak için adım atabileceği yorumları da yapılıyor.

Washington'daki düşünce kuruluşu Wilson Merkezi’nin başkan yardımcısı Michael Kugelman, “Yeni Delhi stratejik bir darbe aldı. Taleban sadece kontrolu ele geçirmekle kalmayacak, aynı zamanda Hindistan'ın rakipleri Pakistan ve Çin de Afganistan'daki rollerini arttırmaya hazır olacak" dedi.

Kugelman'a göre Taleban, Hindistan ile bir ilişkinin peşinden gitmeye değer bir şey olduğunu hissederse, Hindistan koz sahibi olabilir. Ancak örgüt Çin, Pakistan ve Türkiye gibi daha rahat olduğu ülkelerle ticari ilişki kurmanın daha iyi olduğu sonucuna varabilir."

Taleban’ın 1999'da Kandahar'a inen bir Hint Havayolları uçağını kaçıranlara Pakistan'a güvenli geçiş sağlaması nedeniyle, Hindistan'da örgütün değişip-değişmeyeceğine dair şüpheler var. Yeni Delhi ayrıca, Taliban'ın Pakistan'ın askeri istihbarat teşkilatı ile yakın bağlantılarına karşı ihtiyatlı olmayı sürdürüyor.

Ancak, Pekin'in uzun süredir Hindistan’ın baskın konumuna meydan okuduğu Güney Asya'da denklemler değiştikçe, Yeni Delhi, yükselen bir Çin'e karşı birlikte çalışan ABD ve diğer ülkelerle stratejik ittifaklar kurmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh Pazar günü yaptığı açıklamada, "Stratejimizi değiştiriyoruz ve Dörtlü Güvenlik Diyaloğu’nun oluşumu bunu vurguluyor" dedi.

Dörtlü diyalog, Hindistan, ABD, Japonya ve Avustralya'dan oluşuyor.

Pakistan 11 IŞİD militanını öldürdü

Diğer yandan Pakistan'ın terörle mücadele birimlerinin Salı günü Belucistan vilayetinde düzenlediği şafak baskınıyla, 11 IŞİD militanını öldürdüğü açıklandı.

Pakistan polisi, IŞİD militanlarının kısa süre önce iki polis memurunu öldürdüğü Mastung semtinde düzenlediği baskında intihar kemerleri, el bombaları ve saldırı tüfeklerine el konulduğunu bildirdi.

Belucistan’da IŞİD son yıllarda birçok saldırı düzenledi. IŞİD'in hem Pakistan'da hem de komşu Afganistan'da bölgesel bağlantıları var.

