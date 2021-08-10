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Taleban'ın Mezar-ı Şerif'e İlerleyişi Endişeleri Arttırıyor

10.08.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban, Afganistan’da yeni alanlar kazanmaya ve buralarda denetimi tamamen eline geçirmeye devam ediyor. Mezar-ı Şerif'te denetimin Taleban'a geçmesinden endişe ediliyor

Taleban'ın Mezar-ı Şerif'e İlerleyişi Endişeleri Arttırıyor

Taleban, Afganistan’da yeni alanlar kazanmaya ve buralarda denetimi tamamen eline geçirmeye devam ediyor. Ülkenin kuzeyinde Taleban denetimine geçen bölgelerde halkın endişeleri de artıyor. Öte yandan bölgedeki yerel güçler kuzeyin en büyük şehri Mezar-ı Şerif’i sonuna kadar savunacaklarını dile getiriyorlar.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de yerel güçlere çağrıda bulunarak Taleban’a karşı mücadelede hükümete destek vermelerini istedi. ABD yönetimiyse ülkeyi savunmanın Afgan hükümetinin kendisine ait olduğu mesajını verdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby son olarak yaptığı açıklamada, Afganistan'ın kendi ülkesini savunma görevi olduğunu ve bunun onların mücadelesi olduğunu dile getirdi.

Samangan bölgesindeki Aibak kasabası sakinleri Mezar-ı Şerif ve Kabil arasındaki karayolu arasındaki bölgede Taleban güçlerinin kasabadaki hükümet binalarına girmek üzere toplanıp hazırlık yaptıklarını belirtiyorlar.

Halk hükümete bağlı güvenlik güçlerinin büyük çoğunluğunun bu sırada kasabayı terk ettiğini haber veriyor.

Bölge halkı Taleban’dan kaçmak için kasabayı terk edip başkent Kabil’e ulaşmanın yollarını arayacağını söylüyorlar.

Bu noktada kuzeydeki Mezar-ı Şerif kritik öne sahip şehirlerden biri. Bu şehrin Taleban’ın eline geçmesinin Eşref Gani hükümetini inanılmaz derecede zorda bırakacağı yorumları yapılıyor.

Gani’nin yardımcıları bölgedeki yerel güçlerle görüşmeler yaparak şehrin savunulması konusunda ortak planlar hazırlıyorlar.

Taleban, son olarak ülkenin batısında ve güneyinde yedi bölgede eyaletlerin başkentlerinde denetim sağladıklarını açıkladı.

Öte yandan Taleban ve Eşref Gani hükümeti arasında süren barış görüşmelerinde henüz bir sonuca varılmıi değil. Askerlerini bu ay sonu itibariyle tamamen Afganistan’dan çekecek olan ABD yönetimi de Taleban’a uzlaşıya varması konusunda baskı yapmayı sürdürüyor.

Afganistan hükümeti Pakistan ve çevre ülkelerede Taleban’a yönelik mühimmat ve malzemelerin geçisine izin vermemesi konusunda baskı yapıyor. Pakistan yönetimi Taleban’a destek verdiği iddialarını reddediyor.

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