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Taleban’la Afgan Muhalif Temsilciler Moskova’da Buluştu

05.02.2019 18:23 | Son Güncelleme

Moskova’da düzenlenen iki günlük konferansa Taleban yetkilileriyle Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai’nin de olduğu bir grup muhalif Afgan siyasetçi ve aşiret temsilcileri katılıyor

Taleban’la Afgan Muhalif Temsilciler Moskova’da Buluştu

Ancak Moskova’da bu görüşmeler yapılırken Taleban Afganistan’da bir dizi saldırı düzenledi. Salı günü sabah erken saatlerde Kunduz’daki askeri üsse düzenlenen saldırıda 23 asker ve 3 polis hayatını kaybetti. Yetkililer 12 askerin de yaralandığını ve Taleban’ın bölgedeki saldırısının yaklaşık iki saat sürdüğünü bildirdi

Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahit saldırıyı üstlendi ve üç farklı güvenlik kontrol noktasını istila ettiklerini duyurdu.

Afgan yetkililerin aktardığına göre, Pazartesi akşamı Baghlan kentindeki güvenlik kontrol noktasına yapılan saldırıda beş polis yaralandı. Yetkililer ayrıca saldırıyı düzenleyen Taleban üyelerinin buradaki tüm mühimmata da el koyduğunu belirtti.

Ülkenin kuzey kenti Samangan’da ise hükümet yanlısı silahlı bir grubun hedef alındığı saldırıda aralarında bir kadının da olduğu 10 kişi öldürüldü. Taleban hem Baghlan hem de Samangan’daki saldırıları da üstlendi.

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