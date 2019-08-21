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Taleban'la Anlaşma Olsa Da Amerika Askerlerini Afganistan'dan Çekmeyebilir

21.08.2019 13:12 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump, Afganistan’da Taleban’la görüşmelerin olumlu gittiğini ancak Amerikan askerlerinin çekilmesi durumunun gerçekleşmeyebileceğini söyledi

Taleban'la Anlaşma Olsa Da Amerika Askerlerini Afganistan'dan Çekmeyebilir

Amerika Başkanı Donald Trump, Afganistan’da Taleban’la görüşmelerin olumlu gittiğini ancak Amerikan askerlerinin çekilmesi durumunun gerçekleşmeyebileceğini söyledi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’i Beyaz Saray’da Oval Ofis’teki kabulü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Plan benim açımdan kabul edilebilir olacak mı bilmiyorum belki de onlar açısından da olmayacaktır” dedi.

Trump, bu açıklamayı yaparken Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da Taleban’la yeniden masaya oturmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya yola çıktı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Halilzad’ın Doha’nın dışında Kabil’e giderek burada Afgan hükümeti yetkilileriyle de görüşeceği belirtildi.

Trump, 11 Eylül saldırılarının ardından başlayan ve 18 yıldır devam eden Afganistan’daki savaş için “Bunun çok uzun bir süre olduğunu söylemek zorundasınız” dedi.

Trump’ın yorumlarına karşın Taleban görüşmelerde net biçimde Amerikan ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkmasını talep ediyor. Bunun olmaması halinde Taleban bir anlaşmanın mümkün olamayacağını dile getiriyor.

Yabancı askerlerin ülkeden tamamen çekilmesi karşılığında da Taleban, IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Afganistan topraklarını kendilerine sığınak olarak kullanmalarına izin vermeyeceğini ve güvenliği sağlayacağını taahhüt ediyor.

Son dönemde iki taraftan da yapılan açıklamalarda anlaşmaya yakın olunduğu mesajları veriliyor.

Trump gelinen noktada Taleban’ın, Amerika’yla savaşa son vermesi gerektiğini çünkü çok büyük kayıplar verdikleri yorumu yaptı.

“Taleban’a güvenilir mi?” şeklindeki bir soruya da Trump, “Kimseye güvenemezsiniz” dedi ve Afganistan’ın terörizmin Harvard’ı olarak tanımladı.

Trump, Amerikanın Afganistan’daki istihbarat faaliyetlerinin her durumda devam edeceğini de belirtti.

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