Taleban'la Anlaşma Olsa Da Amerika Askerlerini Afganistan'dan Çekmeyebilir

Amerika Başkanı Donald Trump, Afganistan’da Taleban’la görüşmelerin olumlu gittiğini ancak Amerikan askerlerinin çekilmesi durumunun gerçekleşmeyebileceğini söyledi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’i Beyaz Saray’da Oval Ofis’teki kabulü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Plan benim açımdan kabul edilebilir olacak mı bilmiyorum belki de onlar açısından da olmayacaktır” dedi.

Trump, bu açıklamayı yaparken Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da Taleban’la yeniden masaya oturmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya yola çıktı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Halilzad’ın Doha’nın dışında Kabil’e giderek burada Afgan hükümeti yetkilileriyle de görüşeceği belirtildi.

Trump, 11 Eylül saldırılarının ardından başlayan ve 18 yıldır devam eden Afganistan’daki savaş için “Bunun çok uzun bir süre olduğunu söylemek zorundasınız” dedi.

Trump’ın yorumlarına karşın Taleban görüşmelerde net biçimde Amerikan ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkmasını talep ediyor. Bunun olmaması halinde Taleban bir anlaşmanın mümkün olamayacağını dile getiriyor.