Taleban'la Anlaşma Yok Bayram İçin Ateşkes Var

Afganistan’daki 15 diplomatik misyon ve NATO, Taleban’ı saldırıları ve operasyonları durdurması konusunda uyardı. Uyarı, Taleban ve Afgan hükümeti arasında Katar’ın başkenti Doha’da yapılan görüşmelerde sonuç alınamadığının açıklanmasından sonra geldi.

Afganistan hükümetinden bir delegasyon ve Taleban’ın siyasi kanadı yetkilileri Doha’da haftasonu boyunca görüşmeler yaptılar. Ancak Taleban’dan yapılan açıklamada, ülkede tansiyonun düşürülmesine yönelik bir atıfta bulunulmadı.

Afganistan’daki 15 diplomatik misyon ve NATO tarafından yapılan ortak açıklamada Kurban Bayramı dolayısıyla Taleban’a silah bırakma, barış konusunda iyi niyetini gösterme çağrısı yapıldı.

Söz konusu ortak açıklama, Avustralya, Kanada, Çekya, Danimarka, Avrupa Birliği, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, japonya, Hollanda, İspanya, İsveç, İngiltere, ABD ve NATO tarafından yapıldı.

Açıklamada ayrıca Taleban’ın okulları ve medya çalışanlarını hedef alması da eleştirildi.

Taleban’dan yapılan açıklamada Kurban Bayramı süresince herhangi bir operasyon yapılmayacağı ifade edildi.

Öte yandan Taleban bölgede alan kazanmaya devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamada, başkent Kabil’in güneybatısında yer alan Dehrawood bölgesinin de ele geçirildiği iddia edildi. Afgan yetkililer henüz bu açıklamayı doğrulamadı.

Samangan, bölgesinde de Dara e Sof Bala’da Afgan güçlerinin Taleban’ı püskürterek alanı geri aldıkları ifade edildi. Çatışmalar dün de devam etti.

