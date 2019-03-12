Taleban’la Barış Müzakerelerinde İlerleme

Açıklamada, “Şimdi her iki taraf da ilerlemeyi istişare edecek, bunları liderleriyle görüşecek ve gelecek müzakerelere hazırlanacak. Bu müzakerelerin tarihine her iki tarafın da heyetleri karar verecek” denildi.

Talebansa ayrı bir açıklamada benzer ifadeler kullandı. “Görüşmelerde ilerleme kaydedildi” denilen açıklamada ateşkes ya da Afgan hükümetiyle görüşme konusunda anlaşmaya varılmadığı bildirildi.

Halilzad “Barışa katkılar arttı. Tüm tarafların savaşı sonlandırmak istediği açık. İniş çıkışlara rağmen önemli adımlar attık” ifadelerini kullandı.

Halilzad, Washington’a giderek diğer taraflarla görüşeceğini söyledi. Halilzad’ın görüşecekleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da 13 gün süren yüz yüze görüşmelere katılmayan Afgan hükümetinin de olduğu sanılıyor.

ABD’nin Afganistan temsilcisi ve görüşmeleri yürüten heyetin başındaki isim Zalmay Halilzad, Twiter’dan yaptığı açıklamada iki hafta süren görüşmelerde militanlarla ABD hükümeti arasında çekilme takvimi ve etkili terörle mücadele önlemleri üzerinde anlaşıldığını belirtti.

ABD ve Taleban arasında süregelen en uzun süreli barış müzakereleri Katar’da şimdilik sona erdi. Her iki taraf da müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Görüşmelerin bir sonraki turunun ne zaman yapılacağıyla ilgili bilgi verilmedi.

Görüşmelere katılan bir Taleban yetkilisi AP haber ajansına adını vermeden yaptığı açıklamada Taleban’ın ABD askerlerinin üç ila beş ay içinde ülkeden çekilmelerini istediğini söyledi. ABD’nin ise çekilmenin 18 ay ila iki yıl arası bir sürede olacağını söylediğini belirtti.

Bir diğer sorunlu konununsa ABD tarafından konulan Taleban’ın Afganistan’ı teröristler için güvenli bölge yapmaması şartı olduğu belirtildi. Taleban bu konuda genel bir söz verebileceğini ancak belli gruplar için söz veremeyeceğini söyledi.

Usame Bin Ladin’in ardından El Kaide’nin lideri olan Ayman el Zevahiri’nin Afganistan’da saklandığı sanılıyor. Aralarında Yemen ve Suudi Arabistan’ın olduğu Arap ülkelerinden çok sayıda başka militanın da Afganistan’da yaşadığı sanılıyor.

“ABD’nin kuklası” olarak nitelendirdiği Kabil’deki hükümetle görüşmeyi reddeden Taleban uzun süredir ABD’yle birebir görüşme yapmak istiyordu. Ancak Halilzad’ın geçen eylül ayında atanması öncesinde Washington yüz yüze müzakerelerden kaçınıyordu.

Taleban ABD’nin 2001 yılının Ekim ayında ülkeyi işgal etmesine kadar Afganistan’ı yönetiyor ve El Kaide ile lideri Usame Bin Ladin’in ülkede saklanmasına olanak sağlıyordu.

Taleban geçen yıllarda Afganistan’da gücünü yeniden kazandı ve neredeyse her gün Afgan güvenlik güçlerine saldırılar düzenleyecek seviyeye geldi.

Bu durum Başkan Donald Trump üzerinde barış süreci için daha fazla baskı oluşturdu.

