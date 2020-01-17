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  4. Taleban'la Barış Yeniden Gündemde

Taleban'la Barış Yeniden Gündemde

17.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Doha’da yapılan görüşmelerde eğer bir uzlaşı sağlanırsa Taliban’ın ülkedeki Amerika askerleri ve Afgan güçlerine karşı 10 günlük bir ateşkes ilan edeceği ve Afgan hükümet yetkilileriyle görüşmelere başlayacağı belirtiliyor

Taleban'la Barış Yeniden Gündemde

Doha’da yapılan görüşmelerde eğer bir uzlaşı sağlanırsa Taliban’ın ülkedeki Amerika askerleri ve Afgan güçlerine karşı 10 günlük bir ateşkes ilan edeceği ve Afgan hükümet yetkilileriyle görüşmelere başlayacağı belirtiliyor. Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren kaynaklar Taleban üst yönetiminin, 10 günlük bir ateşkes sağlanmasına onay verdiklerini söyledi.

Eğer bu yönde bir uzlaşı sağlanırsa bunun kalıcı barış konusunda da umutları yeniden canlandıracağı yorumları yapılıyor.

Katar’daki Taleban ofisinin açıklamasına göre, ABD ve Taleban temsilcileri Çarşamba ve Perşembe günü barış görüşmeleriyle ilgili temaslarda bulunmak üzere yeniden biraraya geldiler. Taleban Sözcüsü Suheyl Şahin Twitter hesabından paylaştığı mesajında da görüşmelerin iyi geçtiğini ve birkaç gün daha devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Eylül ayında Afganistan’da bir Amerika askerinin öldürülmesinin ardından görüşmelerin durdurulması talimatını vermişti.

Görüşmelere Aralık ayında yeniden başlanmış ancak Taleban’ın başkent Kabil dışında bir Amerika üssüne saldırı düzenlemesi sonucu yeniden ara verilmişti. Bu saldırıda da iki sivil hayatını kaybetmişti.

Üst düzey bir Taleban komutanı da “Amerika bizden barış görüşmeleri boyunca ateşkes ilan etmemizi istedi ancak biz reddettik. Ama şuramız Barış anlaşması imzalanınca ateşkese onay verdi” dedi. Aynı komutan anlaşma sağlandıktan sonra Taleban yönetiminin Almanya’da Afgan hükümeti yetkilileriyle de biraraya geleceklerini söyledi.

Taleban yönetimi daha önce Afgan hükümetiyle görüşmeyi reddediyordu.

Söz konusu anlaşmasının kısa bir süre içerisinde imzalanmasının beklendiği ifade ediliyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı henüz görüşmelerde gelinen noktaya ilişkin bir açıklama yapmazken Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon da konunun muhatabının Dışişleri Bakanlığı olduğunu söyledi.

Taleban ülkedeki tüm yabancı askeri güçlerin Afganistan’dan ayrılmasını Amerika’da Afganistan topraklarının hiçbir terör örgütüne ev sahipliği yapmayacağının garantisinin verilmesini istiyor.

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