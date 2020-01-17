Taleban'la Barış Yeniden Gündemde

Doha’da yapılan görüşmelerde eğer bir uzlaşı sağlanırsa Taliban’ın ülkedeki Amerika askerleri ve Afgan güçlerine karşı 10 günlük bir ateşkes ilan edeceği ve Afgan hükümet yetkilileriyle görüşmelere başlayacağı belirtiliyor. Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren kaynaklar Taleban üst yönetiminin, 10 günlük bir ateşkes sağlanmasına onay verdiklerini söyledi.

Eğer bu yönde bir uzlaşı sağlanırsa bunun kalıcı barış konusunda da umutları yeniden canlandıracağı yorumları yapılıyor.

Katar’daki Taleban ofisinin açıklamasına göre, ABD ve Taleban temsilcileri Çarşamba ve Perşembe günü barış görüşmeleriyle ilgili temaslarda bulunmak üzere yeniden biraraya geldiler. Taleban Sözcüsü Suheyl Şahin Twitter hesabından paylaştığı mesajında da görüşmelerin iyi geçtiğini ve birkaç gün daha devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Eylül ayında Afganistan’da bir Amerika askerinin öldürülmesinin ardından görüşmelerin durdurulması talimatını vermişti.

Görüşmelere Aralık ayında yeniden başlanmış ancak Taleban’ın başkent Kabil dışında bir Amerika üssüne saldırı düzenlemesi sonucu yeniden ara verilmişti. Bu saldırıda da iki sivil hayatını kaybetmişti.