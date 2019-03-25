Taleban'la Çatışmada 65 Afgan Güvenlik Gücü Hayatını Kaybetti

Afganistan hükümet yetkilileri, Taleban güçleriyle güney Helmand bölgesinde devam eden çatışmalarda, çok sayıda Afgan güvenliğinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaklaşık 65 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Cumartesi sabah saatlerinde Taleban güçlerinin Sangin bölgesindeki güvenlik noktalarına başlattığı saldırı sonrası çatışmalar alevlendi.

Bölgesel yönetimin sözcüsü Hashim Alokozai VOA’ye yaptığı açıklamada, çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi ancak detay vermedi.

Afgan Parlamentosu Güvenlik Komisyonu üyesi parlamenter Muhammed Haşim Alokozai’yse yaptığı açıklamada en az 65 güvenlik görevlisinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini bu kişilerden 48’inin Afgan Ulusal Ordusu mensubu olduğunu söyledi.

Alokozai, askerlerin çoğunun Taleban’ın, Ulusal Ordu konvoyuna kurduğu pusuda hayatını kaybettiklerini belirtti.

Taleban sözcüsü de en az 52 askeri öldürdüklerini duyurdu.

Taleban’ın, bu ay yaptığı saldırılarda çok sayıda polis ve asker hayatını kaybetti. Cuma günü de Kuzey Kunduz bölgesinde yaşanan saldırıda iki Amerikan askeri hayatını kaybetti.