HABER

Taleban'la Çatışmada 65 Afgan Güvenlik Gücü Hayatını Kaybetti

25.03.2019 12:57 | Son Güncelleme

Afganistan hükümet yetkilileri, Taleban güçleriyle güney Helmand bölgesinde devam eden çatışmalarda, çok sayıda Afgan güvenliğinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Taleban'la Çatışmada 65 Afgan Güvenlik Gücü Hayatını Kaybetti

Afganistan hükümet yetkilileri, Taleban güçleriyle güney Helmand bölgesinde devam eden çatışmalarda, çok sayıda Afgan güvenliğinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaklaşık 65 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Cumartesi sabah saatlerinde Taleban güçlerinin Sangin bölgesindeki güvenlik noktalarına başlattığı saldırı sonrası çatışmalar alevlendi.

Bölgesel yönetimin sözcüsü Hashim Alokozai VOA’ye yaptığı açıklamada, çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi ancak detay vermedi.

Afgan Parlamentosu Güvenlik Komisyonu üyesi parlamenter Muhammed Haşim Alokozai’yse yaptığı açıklamada en az 65 güvenlik görevlisinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini bu kişilerden 48’inin Afgan Ulusal Ordusu mensubu olduğunu söyledi.

Alokozai, askerlerin çoğunun Taleban’ın, Ulusal Ordu konvoyuna kurduğu pusuda hayatını kaybettiklerini belirtti.

Taleban sözcüsü de en az 52 askeri öldürdüklerini duyurdu.

Taleban’ın, bu ay yaptığı saldırılarda çok sayıda polis ve asker hayatını kaybetti. Cuma günü de Kuzey Kunduz bölgesinde yaşanan saldırıda iki Amerikan askeri hayatını kaybetti.

Taleban’la çatışan Afgan güçleri son yıllarda ciddi kayıplar veriyorlar. Ancak Afgan hükümeti 2017 yılından bu yana verilen kayıplara ilişkin resmi rakamları açıklamıyorlar.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Ocak ayında yaptığı açıklamada kendisinin göreve geldiği Eylül 2014 tarihinden bu yana 45 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Bir yandan Amerika’yla görüşmeler yürüten Taleban diğer yandan saldırılarına devam ediyor. Bu ayın sonlarına doğru da Amerikalı yetkililer ve Taleban heyetini tekrar biraraya gelecekler.

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Rusya'nın Venezuela'ya Asker Ve Yardım Gönderdiği İddia EdildiRusya'nın Venezuela'ya Asker Ve Yardım Gönderdiği İddia Edildi
Bakan Çavuşoğlu’ndan pasaportsuz seyahat açıklamasıBakan Çavuşoğlu’ndan pasaportsuz seyahat açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ta sel hayatı olumsuz etkiledi

Irak'ta sel hayatı olumsuz etkiledi

Bakan Çavuşoğlu’ndan pasaportsuz seyahat açıklaması

Bakan Çavuşoğlu’ndan pasaportsuz seyahat açıklaması

Çok önemli açıklama: İstifaya açığım...

Çok önemli açıklama: İstifaya açığım...

Dünyayı sarsan iddia: Muhalefet ülkede suikastlar planladı!

Dünyayı sarsan iddia: Muhalefet ülkede suikastlar planladı!

Bufalo, yavrusunu ısıran aslanı perişan etti!

Bufalo, yavrusunu ısıran aslanı perişan etti!

Dünyayı sarsan iddia! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.