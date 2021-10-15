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  4. “Taleban’la Görüşmelerde Önemli İlerleme Beklemiyoruz”

“Taleban’la Görüşmelerde Önemli İlerleme Beklemiyoruz”

15.10.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban’ın Çarşamba günkü görüşmelere katılacağını doğruladığını açıklayan Rusya Özel Temsilcisi Kabulov, bu görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedilmesini beklemediklerini kaydetti

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Afganistan özel temsilcisi, gelecek hafta Moskova’da Taleban’la yapılacak görüşmelerde önemli bir ilerleme beklemediğini söyledi.

Özel Temsilci Zamir Kabulov, Rus haber ajansları tarafından yayınlanan açıklamasında, Taleban’ın Çarşamba günü yapılacak görüşmelere katılacağını doğruladığını ancak heyetin hangi üyelerden oluşacağı konusunda henüz bilgi vermediğini belirtti.

RIA haber ajansının bildirdiğine göre Kabulov, “Herhangi bir önemli ilerleme beklemiyoruz. Bunun uzun bir süreç olacağının farkındayız” dedi.

Kabulov, Afganistan’daki değişen durumla ilgili ortak bir duruş belirlemek amacıyla Salı günü Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’dan yetkililerin Moskova’da ayrı ayrı biraraya geleceğini de ekledi.

Moskova geçen Mart ayında da Afganistan konusunda uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmıştı. Konferansta Rusya, ABD, Çin ve Pakistan ortak bir açıklama yayınlayarak, o dönemde birbirleriyle çatışma halinde olan Afganistan’daki taraflara barış anlaşmasına varma ve şiddeti sona erdirme çağrısında bulunmuştu.

Daha sonraki aylarda ABD ve müttefikleri 20 yılın ardından Afganistan’dan askerlerini çekti, Taleban ülkede iktidarı ele geçirdi ve bir önceki hükümet düştü.

Rusya şimdi bu gelişmelerin bölgenin daha geniş kesimine olumsuz etkilerinin olmasından endişe ediyor. Moskova ayrıca, güney sınırlarında savunma tamponu olarak gördüğü Orta Asya’daki eski Sovyet cumhuriyetlerine İslamcı militanların sızma olasılığından kaygı duyuyor.

Taleban’ın Afganistan’da iktidara gelmesinden bu yana Moskova Tacikistan’da askeri tatbikatlar yürüttü ve bu ülkedeki askeri üssünde donanımını güçlendirdi.

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