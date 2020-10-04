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Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 10:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, 40 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Tuncer Çalışkan , püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi olduğunu belirterek, talebe yetişemediklerini söyledi.

Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi

Türkiye'de, koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen balın tüketimi artarken, arı sütünün ardından en yoğun talep de püren balı için geldi. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 40 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Tuncer Çalışkan, son dönemde özellikle püren balına gösterilen ilgi nedeniyle taleplere yetişemediklerini dile getirdi. Eylül ve ekim aylarında püren çiçeğinden olan balın tam mevsimi olduğunu söyleyen Çalışkan, "Bizim bölgemizde püren diye anılmakta, bazı bölgelerde ise funda da deniyor. Eylül- ekim arası açan bir bitkidir. Şu an tam mevsimindeyiz, tam açmış durumda, tomurcuklanmış, arılarımız yoğun polen ve bal getiriyor" diye konuştu.

FİYATI 80 İLA 100 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Kilo fiyatı 80 ile 100 lira arasında değişen püren balının çok faydalı olduğunu söyleyen Çalışkan, "İdrar yolu enfeksiyonlarına, böreklerde kum ve taş varsa bunu kullananlar iyi biliyorlar. Çok az olan bir bal, dolayısıyla pahalı. Talep çok yoğun, geçen yıldan siparişlerini veren müşterilerimiz var. Talebe yetişemiyoruz olmadığı için" dedi.

'TIBBİ BALLARA GİREBİLECEK ÖNEMLİ BAL'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim görevlisi Dr. Devrim Oskay, püren balının önemli ballar arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Püren bitkisi Trakya'da ormanlık alanlarda yetişen, endemik bir bitki, pembe ve beyaz çiçek açar. Tabi bu dönemlerde bal arıları da püren bitkisinden polen ve nektarin toplar. Çünkü bu dönemlerde bal arısı kolonilerini yavrularını yetiştirmesi gerekiyor. Yavruların gelişmesi için, kışa girecek olan genç işçi arıların oluşabilmesi için kolonilerin püren balına ihtiyacı var. Püren balı koyu renkli bir baldır, açık renkli değil. Aroması güçlüdür ve içerisindeki mineraller olsun vitaminler olsun çok zengin bir baldır. Aslında her sonbaharda arılar bundan tam fayda görmeyebiliyor. Bu dönemlerde yağmur nektar ve poleni yıkayabiliyor. O yüzden de arıcılarımız her zaman arıları bu balla almasının da imkanı yok. Her zaman bulunmuyor, o yüzden de önemli bir balımız püren balımız. Bal da bazı kriterlere göre değişen kalite farklılıkları var. Kriterlerin içerisinde koyu renkli balların daha değerli olduğu biliniyor. Yüksek düzeydeki ballarımıza baktığımızda kestane balımız var, meşe balımız var, buna benzer birçok balımız var. Püren balı da koyu renkli bal olduğu için bu özelliği ile tıbbi balların içerisine girebilecek önemli bir bal."

Kaynak: DHA


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