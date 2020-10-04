Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi

Türkiye'de, koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen balın tüketimi artarken, arı sütünün ardından en yoğun talep de püren balı için geldi. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 40 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Tuncer Çalışkan, son dönemde özellikle püren balına gösterilen ilgi nedeniyle taleplere yetişemediklerini dile getirdi. Eylül ve ekim aylarında püren çiçeğinden olan balın tam mevsimi olduğunu söyleyen Çalışkan, "Bizim bölgemizde püren diye anılmakta, bazı bölgelerde ise funda da deniyor. Eylül- ekim arası açan bir bitkidir. Şu an tam mevsimindeyiz, tam açmış durumda, tomurcuklanmış, arılarımız yoğun polen ve bal getiriyor" diye konuştu.

FİYATI 80 İLA 100 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Kilo fiyatı 80 ile 100 lira arasında değişen püren balının çok faydalı olduğunu söyleyen Çalışkan, "İdrar yolu enfeksiyonlarına, böreklerde kum ve taş varsa bunu kullananlar iyi biliyorlar. Çok az olan bir bal, dolayısıyla pahalı. Talep çok yoğun, geçen yıldan siparişlerini veren müşterilerimiz var. Talebe yetişemiyoruz olmadığı için" dedi.