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Talep arttı, dolandırıcılar türedi! Dikkat, paranızı bunlara kaptırmayın: 4500 liradan başlıyor

07.09.2024 13:37
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Her alan olduğu gibi tatil rezervasyonlarında da talebin artmasıyla beraber dolandırıcılar burada da türedi. Sahte hesaplar açıp olmayan odaları kiralayan dolandırıcılar hem tatil yapmak isteyenleri parasından ediyor hem de ekonomiye zarar veriyor. TURVİB Başkanı Erdal Okurgan, "Gösterilen belgelerin mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB'ın web sitelerindeki sorgulama bölümünden takibi yapılmalı." uyarısında bulundu.

Talep arttı, dolandırıcılar türedi! Dikkat, paranızı bunlara kaptırmayın: 4500 liradan başlıyor

Özellikle ağustos ayında villa turizmine yönelik rezervasyon talebinin zirve yapması ile dolandırıcılar ortaya çıktı. Sosyal medyada TÜRSAB belgeli şirketlerin hesaplarının kopyasıyla kiralama yapılarak, vatandaşların dolandırıldığı belirlendi.

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TALEPLERDE CİDDİ ARTIŞ VAR

Bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris Olimpiyatları, ekonomik sorunlar, büyük bir tur operatörünün iflası, bölgede devam eden savaşlar gibi birçok sorunun yaşandığı turizm sektöründe, villa turizmi de bunlardan olumsuz etkilendi. Antalya'nın Kaş, Kalkan ve Muğla'nın Fethiye bölgelerinde yoğun olan villa turizmi sektöründe, dolandırıcılık faaliyetleri de ortaya çıktı. Özellikle Instagram üzerinden başkalarına ait villaların fotoğrafları ve başka seyahat acentelerine ait TÜRSAB belgeleri kullanılarak, dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

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Ağustos ayından itibaren özellikle rezervasyon taleplerinde ciddi artış yaşanan villa turizmcileri, eylül ayı ilk haftası için çok fazla talep oluştuğunu belirterek, tüketicileri dolandırıcılara karşı uyardı.

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"ESKİ SIKINTILARI UNUTTUK"

Villa Turizmi İşletmeleri Birliği (TURVİB) Başkanı Erdal Okurgan, geçen yıllara göre bu yılın mayıs ayından 15 Haziran'a kadar villalarda doluluk oranının oldukça düşük olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı ile birlikte talepler yükselişe geçildi. Özellikle temmuz ortaları gibi villa kiralamaya ilgi arttı. Şu an yüzümüz gülüyor. Gelen rezervasyonlara göre 3 ay önceki sıkıntıları unuttuk diyebiliriz. Ama geceleme sayısında düşüş var. Bu da bütçeyle kaynaklı. 7 gece konaklayanlar 5 geceye, 5 gece konaklayanlar 3 geceye düşürdü. Zor ve hiç alışık olmadığımız bir sezon oldu bizim için" dedi.

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1-8 EYLÜL SON TATİL FIRSATI

9 Eylül'de okulların açılacağına dikkati çeken Okurgan, "Bu sebeple 1-8 Eylül arası için inanılmaz talep var. Okulların açılmasına 1 hafta kala, herkes son tatil fırsatını kullanmak istiyor. Ayrıca bu yıl özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın günübirlik konut belgelendirme sürecindeki ilk yıldı. Artık villalar da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli turistik tesis olarak faaliyet gösteriyor, bu da çok güzel oldu. Birkaç yıl içinde bu uygulama ile kalite anlamında da olumlu yönde birçok şeyin değişeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

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TATİLCİLER DİKKAT! PARANIZI KAPTIRMAYIN

Bu yılın en önemli sorunlarından birinin dolandırıcılar olduğunu belirten TÜRVİB Başkanı Okurgan, şöyle konuştu: "Ağustos itibarıyla dolandırıcılar türedi. Farklı Instagram hesapları kullanan çok sayıda dolandırıcı var. Örneğin Antalya ve Bursa'da ikisini tespit ettik. Başka seyahat acentelerine ait belgeleri kullanarak, kendilerine aitmiş gibi misafiri kandırıyorlar. Misafir de inanıp, kiralama yapıyor.

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Misafirlerimizi bu tür sosyal medya hesapları üzerinden kiralama yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Gösterilen belgelerin de mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB'ın web sitelerindeki sorgulama bölümünden takibi yapılmalı. Banka hesabıyla şirket hesabı tutmuyorsa kesinlikle uzak dursunlar. Bu en kolay tespit yöntemlerinden biri. Misafirlerimizin dolandırıcılar tarafından mağdur edilmesini istemiyoruz. Tespit ettiğimiz dolandırıcılarla ilgili de suç duyurusunda bulunuluyor. Fiyatlarımız ise örneğin Kalkan'da deniz manzaralı 2+1 villalar geceleme 4 bin 500 TL'den, 8 kişilikler 6-7 bin TL'den başlıyor." (DHA)

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REZERVASYON-TALEBI-ARTTI-VILLA-TURIZMI-_377489_104606Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya rezervasyon dolandırıcı villa
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