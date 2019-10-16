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Talep azalan hamside fiyatlar düşüşte

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

SİNOP'ta tezgâhlarda 20 liradan satışa sunulan hamsinin fiyatı 5 liraya geriledi.

Talep azalan hamside fiyatlar düşüşte

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta tezgâhlarda 20 liradan satışa sunulan hamsinin fiyatı 5 liraya geriledi. Balıkçılar, fiyatı düşen hamsiye talebin az olduğundan yakınıyor.
Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla balıkçı tezgâhları da hamsi ve palamut ile doluyor. Sezon başında hamsiden ve palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla son günlerde bol miktarda hamsiyle kıyıya dönüyor. Hamsinin kilo fiyatı, 20 liradan 5 liraya gerilerken, balıkçılar ise, fiyatı son haftalarda borsa gibi inişli çıkışlı seyreden hamsiye tüketicilerin yoğun talep göstermesini bekliyor.
Balıkçı Mert Kanal, hamside fiyatın 5 liraya kadar indiği ancak talebin az olduğunu belirterek, “Av yasağı bittikten sonra hamsi fiyatları 20 TL’den başladı. Bu hamsi, Marmara hamsisiydi. Karadenizlinin yemediği hamsilerdi. Karadeniz’de hamsinin başlamasının ardından 20 TL’den 15’e, daha sonra 10 TL, 7,5 TL oldu. Birkaç gündür de hamsi 5 TL’ye kadar düştü. Hamsi fiyatı iyi, umarız satışlarımız da iyi olur” dedi.
'HAMSİDE FİYAT İNİP ÇIKTI'
Balıkçı Olcay Karabulut da, erken başlayan hamsi sezonuyla vatandaşların hamsiye doymaya başladığını söyleyerek, "Hamsi tezgâhlarda bol, ama satış bakımından azaldı. Vatandaş, Eylül’ün 4’ünden beri hamsi yiyor. Palamut olmadığı için hamsi erken başlayınca vatandaş da biraz doymuş oldu. Hamside fiyat inip çıktı. Fiyatlar bir gün 15 TL, bir gün 5 TL olunca ister istemez vatandaş da biraz tepki yaparak geri çekildi. Hamsinin içine çaça girdiği zaman hamsinin sonu geldi demektir. Bu hamsi yılbaşını bulmaz. Hamsi olmayınca mezgit, barbunya gibi dip avına devam ederiz" diye konuştu.
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Talep azalan hamside fiyatlar düşüşteTalep azalan hamside fiyatlar düşüşteTalep azalan hamside fiyatlar düşüşte

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