HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Talep CHP'den geldi! Yerel seçimler öncesi kritik adım, İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştüler: Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Akşener detayı

Talep CHP'den geldi! Yerel seçimler öncesi kritik adım, İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştüler: Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Akşener detayı

13.07.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrasında İYİ Parti ve CHP arasında dün kritik bir görüşme gerçekleşti. Yerel seçimlere gidilirken CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Partili mevkidaşı Burak Akburak bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in de yakın bir zamanda görüşebileceği aktarıldı.

Talep CHP'den geldi! Yerel seçimler öncesi kritik adım, İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştüler: Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Akşener detayı

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında özellikle İYİ Parti'den gelen açıklamalar sonrasında Millet İttifakı'nın sona erdiği açıklanmıştı. Yerel seçimlere giderken muhalefet partileri arasında yeniden bir ittifakın olup olmayacağı ise merak ediliyor. İki parti arasında geçtiğimiz gün kritik bir görüşme gerçekleşti. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Partili mevkidaşı Burak Akburak ile bir araya geldi.

1

GÖRÜŞME TALEBİ CHP'DEN

Görüşme talebinin CHP'li Akın'dan geldiği; çarşamba günü iki ismin İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştüğü ifade edildi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede yerel seçimler dahil siyasetin sıcak başlıklarının memleket meselelerinin görüşüldüğü belirtildi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER GÖRÜŞEBİLİR

Habertürk'ün haberine göre iki kurmayın görüşmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bir süre sonra bir araya gelebileceği belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli zammı çıkışı gündem olmuştu! Emekli zammı çıkışı gündem olmuştu!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu

Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.