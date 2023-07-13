Talep CHP'den geldi! Yerel seçimler öncesi kritik adım, İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştüler: Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Akşener detayı

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında özellikle İYİ Parti'den gelen açıklamalar sonrasında Millet İttifakı'nın sona erdiği açıklanmıştı. Yerel seçimlere giderken muhalefet partileri arasında yeniden bir ittifakın olup olmayacağı ise merak ediliyor. İki parti arasında geçtiğimiz gün kritik bir görüşme gerçekleşti. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Partili mevkidaşı Burak Akburak ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME TALEBİ CHP'DEN

Görüşme talebinin CHP'li Akın'dan geldiği; çarşamba günü iki ismin İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştüğü ifade edildi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede yerel seçimler dahil siyasetin sıcak başlıklarının memleket meselelerinin görüşüldüğü belirtildi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER GÖRÜŞEBİLİR

Habertürk'ün haberine göre iki kurmayın görüşmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bir süre sonra bir araya gelebileceği belirtiliyor.

