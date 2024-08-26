'Talep çok fazla' İlk kendi bahçesinde buldu, sonra 2 bin kişiye... Bakır çubuklarla arıyor! Şehir şehir dolaşıyor 'Yanılma payı yok'

Su kaynaklarına ulaşabilmek için modern yöntemlerin uygulandığı günümüzde bazı yörelerde yerleşim yerlerinde ve tarlalarda kadim usuller kullanılıyor. Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Sarı köyünde de çiftçilikle uğraşan İlyas Çakan, 2005 yılından itibaren suyun izini sürüyor.

Yozgat başta olmak üzere Tokat ve Kütahya gibi birçok ilde de su bulan Çakan, kaynağa ulaştığında çubukların kendisini suyun olduğu yere yönlendirdiğini belirtti. Bu güne kadar gösterilen farklı yerleşim alanlarında belirlediği noktalarda 2 bine yakın su kaynağına ulaştığını ifade eden Çakan, yanılma payının olmadığını söyledi. 2005 yılında ilk olarak kendi evinin bahçesinde bakır çubuklarla su arayıp bulduğunu belirten Çakan, çiftçilikten arta kalan zamanlarda su aramayı sürdürüyor.

"19 YILDIR SU ARIYORUM"

19 yıldır bahçe ve tarlalarda su aramayı sürdürdüğünü söyleyen Çakan, “Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Çiftçilikten arta kalan zamanlarda elimden geldiği kadar da su buluyorum, bu zamana kadar 2 bin kişiye su buldum ve hiçbir şekilde daha henüz suyum çıkmadı diyen olmadı, az ya da çok çıkıyor ama yine de çıkıyor. Toprak altında damarlara göre suyu tespit edebiliyorum. Her insanda ayrı bir manyetik enerji var, bu enerjiyi bakır tellere verdiğin zaman toprak altındaki suyun enerjisi birleşince elimdeki bu bakırlar çarpı haline geliyor ve bu sayede orada suyun olduğunu tespit edebiliyoruz” dedi.

"ÇOK FAZLA TALEP OLUYOR"

İlk olarak kendi bahçesinde bulduğu su ile bu işe atıldığını ifade eden Çakan, “Daha önce kendi evimde bu işlerle uğraştım, bahçemde su var diyordum kimse bana inanmıyordu. En sonunda noktaladığım yere sonda getirdim, sondayı vurunca işaretlediğim yerden su çıktı, suyum halen de akıyor. Daha sonra bunu görenlerin bahçelerine de baktım oradan da su çıktı. Böylece ilerledi. Tokat’a gittim, Kütahya’ya gittim orada su buldum. Talep çok fazla oluyor ama çiftçilik yaptığım için şu an bu işlere yoğunlaşamıyorum. Ben ilkbahar ve yaz aylarının başında su bulmuyorum, genelde 9. ve 10. aylarda su bakıyorum çünkü suyun bu dönemler en kurak zamanı, bu aylarda bulunan su kesinlikle kesilmiyor” şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır