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Talep patlaması yaşandı: Ölümden başka her derde deva! Çörek otunun faydaları nelerdir

10.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çörek otu üç bin yılı aşkın süredir hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılmaktadır. Tarihte çörek otunun bağışıklığı güçlendirici, şifalı bitki olarak ünlendiği söylenmektedir. Hatta üzerine en çok bilimsel çalışma yapılan bitkilerden bir tanesidir. Ramazan ayı sonrası, zayıflayan bağışıklık sistemini ve metabolizmasını güçlendirmek isteyen vatandaşlar soğuk sıkım çörek otu yağına talep gösteriyor.

Talep patlaması yaşandı: Ölümden başka her derde deva! Çörek otunun faydaları nelerdir

Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, Ramazan ayından sonra da vücutlarını toparlamak için aktarların yolunu tuttu. Doğal destekleyici olarak önemli bir rol oynayan çörek otu yağına kışın da olduğu gibi talep çok. Ramazan ayı boyunca açlık ve susuzluk çekerek bağışıklığı azalan bazı vatandaşlar, bünyesini tekrar güçlendirmek için çareyi çörek otu yağında buldu.

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"ÖLÜMDEN BAŞKA HER DERDE DEVA"

Osmanlı geleneğinden beri her türlü hastalığın tedavisinde kullanılan çörek otunun öneminden bahseden aktar Meryem Altın, Ramazan ayından sonra zayıflayan bünyeler için kullanılması gerektiğini ifade etti.

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Geçmişte de pidelerin üzerinde çörek otunun kullanılma sebeplerinden birinin Ramazan boyunca bünyeyi güçlendirmek olduğunu söyleyen Altın, ” Çörek otu için geçmişten günümüze kadar gelen, ‘ölümden başka her derde deva’ şeklinde bir söz vardır. Osmanlı geleneğinden beri her türlü hastalıkta kullanılmıştır. Genellikle çörek otu, hasta olmadan önce kullanılması gerekiyor çünkü içinde bağışıklık sistemimizi güçlendirici içerisinde maddeler var. Sağlıklıyken de gün içerisinde bir çay kaşığı kadar çörek otu yağını ya da kendisinin tüketilmesini öneriyoruz. Geçmişte buna benzer örnekler var. Ramazan ayında insanlar uzun süreler boyunca aç ve susuz kaldığı için bünyeleri zayıflayabiliyor. Geçmişte Ramazan ayında, insanların bünyesini kuvvetlendirmek ve metabolizmayı güçlendirmek için pidelerin üstünde bile çörek otu kullanılmıştır.” ifadelerini kullandı.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

Çörek otu yağını, ana yemeklerde, soslarda, içeceklerde ve çorbalarda birkaç damla olacak şekilde kullanılabilirsiniz. Ayrıca oral yoldan 2 damlayı geçmeyecek şekilde de tüketebilirsiniz.

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Vücudunuzun savunma sistemini geliştirir

Çörek otu içerdiği timokinon ve tiyokinon sayesinde bağışıklık güçlenir ve anti-tümör özelliği sayesinde kanserli hücrelerin ölümünü sağlar fakat çörek otu ve kanser ilişkisi ile ilgili bilimsel çalışmalar günümüzde halen devam etmektedir.

Kolesterolünüzü düşürür, kalp sağlığınızı korur

Çörek otunun her gün düzenli kullanımının LDL kolesterolü düşürdüğüne dair çalışmalar mevcuttur. Aynı zamanda kan basıncını düşürücü etkisi vardır.

Midenize iyi gelir

Çörek otunun sindirime yardımcı, mide ağrılarını azaltan etkileri mevcuttur. Ayrıca müthiş bir gaz giderici ve idrar söktürücüdür.

Bu faydalar dışında:

  • Çok iyi bir balgam söktürücüdür.
  • Romatizmal hastalıklara iyi gelir
  • Hücre yenilenmesini hızlandırır, yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

  • (İHA)


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