HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, daha iyi şartlar ve ekonomik talepler için gösteri yapan Sudanlı gençlere saygı duyduğunu ancak taleplerin sabotaj eylemleriyle gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Beşir, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada, "Daha iyi şartlar ve ekonomik talepler için gösteri yapan Sudanlı gençlere saygı duyuyoruz. Bu açıdan gençlerin sokağa çıkması gerekçelendirilebilir ancak talepler sabotaj eylemleriyle gerçekleştirilemez." dedi.

Bazı siyasi partilerin Sudan düşmanları ve bozguncuların gençlerin düzenlediği gösterileri kullandığına işaret eden Beşir, gençlerin Sudan'ın geleceği olduğunu, devletin onların adil taleplerini gerçekleştireceğini ve sorunlarını çözeceğini dile getirdi.

İktidara giden yolun sandıktan geçtiğini vurgulayan Beşir, ülkenin birlik, güvenlik, istikrar ile toprak bütünlüğünün korunması ve Sudan halkının mülteci durumuna düşmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.