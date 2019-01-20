HABER

"Talepler sabotaj eylemleriyle gerçekleştirilemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 02:00 | Son Güncelleme

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir: - "Daha iyi şartlar ve ekonomik talepler için gösteri yapan Sudanlı gençlere saygı duyuyoruz. Bu açıdan gençlerin sokağa çıkması gerekçelendirilebilir ancak talepler sabotaj eylemleriyle gerçekleştirilemez"

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, daha iyi şartlar ve ekonomik talepler için gösteri yapan Sudanlı gençlere saygı duyduğunu ancak taleplerin sabotaj eylemleriyle gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Beşir, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada, "Daha iyi şartlar ve ekonomik talepler için gösteri yapan Sudanlı gençlere saygı duyuyoruz. Bu açıdan gençlerin sokağa çıkması gerekçelendirilebilir ancak talepler sabotaj eylemleriyle gerçekleştirilemez." dedi.

Bazı siyasi partilerin Sudan düşmanları ve bozguncuların gençlerin düzenlediği gösterileri kullandığına işaret eden Beşir, gençlerin Sudan'ın geleceği olduğunu, devletin onların adil taleplerini gerçekleştireceğini ve sorunlarını çözeceğini dile getirdi.

İktidara giden yolun sandıktan geçtiğini vurgulayan Beşir, ülkenin birlik, güvenlik, istikrar ile toprak bütünlüğünün korunması ve Sudan halkının mülteci durumuna düşmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Beşir, ülke düşmanlarının, Yemen ve Suriye halkı gibi Sudan halkını da parçalamak istediğini belirterek, düşmanların bu emellerinin gerçek olmayacağını sözlerine ekledi.

- Gösteriler 19 Aralık'ta başladı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüştü.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince yapılan açıklamada, perşembe günü Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarıldı.

Komiteden önceki gün yapılan açıklamada da gösterilerde yaralanan Muaviye Beşir Halil isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 3'e yükseldiği ifade edildi.

Polis sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını, ölü sayısının da 3 değil 2 olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Beşir, 31 Aralık'ta, ülkede yaşanan gösterilerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı aldı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulaSayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula
Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktıSami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Maç sonrası olay sözler: Allah belasını versin

Maç sonrası olay sözler: Allah belasını versin

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

FETÖ hükümlüsü Sami Boydak Umre'ye giderken yakalandı!

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Aziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup

Aziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.