Talha ışığı gördü

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de doğumsal katarakt nedeniyle görme engelli olarak dünyaya gelen ve yaşıtları gibi koşup oynayabilmek için hayırseverlerden destek bekleyen 11 yaşındaki Talha Kokdaş, özel bir göz hastanesinde geçirdiği ameliyatın ardından yeniden görmeye başladı. Sol gözünün zamanla yüzde 80'lik bir görüşe kavuşması beklenen Talha, şimdi çok sevdiği Fenerbahçe takımının maçına gideceği günü bekliyor.

İzmir'de yaşayan 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Şükran Kokdaş'ın en küçük çocuğu Talha Kokdaş, geçirdiği ameliyatlara karşın sağ gözü ile hiç göremezken, sol gözü ile yüzde 20 oranında görebiliyordu. Ailesinin ameliyat masraflarını karşılayamaması ve doktorların da operasyonu riskli bulması nedeniyle ameliyat olamayan Talha'ya, DHA'nın bu konudaki haberinin ardından İzmir'deki özel bir göz hastanesi yardım eli uzattı. Göz hastanesinin yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, Talha'yı muayene edip, onun görmesini sağlayacak ameliyatı yapacağına söz verdi. 2 Temmuz Salı günü yapılan ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü.

'BUNDAN SONRA KİMSEYE İHTİYACI OLMAYACAK'

Ameliyatın başarıyla tamamlandığını anlatan anne Şükran Kokdaş, ilk muayenelerinin yapıldığını ve her şeyin yolunda gittiğini dile getirdi. Talha'nın sağ gözü hiç görmezken, sol gözünün ise yüzde 20 gördüğünü belirten Kokdaş, "Çok şükür ameliyatı iyi geçti ve giderek iyileşmesi artacak. Tedavisi sürüyor. Dikişleri de alınınca çok daha iyi olacak. Doktorumuza minnettarız. Talha daha önce hep benimle gezmek zorundaydı. Ama artık kendisi herşeyi başaracak. Her yere kendi gitmek istiyor. Bundan sonra kimseye ihtiyacı olmayacak" dedi.

Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Talha Kokdaş ise, "Ben çok mutluyum. En kısa sürede kendi başıma parka gitmek istiyorum. Bisiklet ve paten sürmek istiyorum. İnşallah İstanbul'a, çok sevdiğim Fenerbahçe'nin maçını izlemeye de gidebilirim. Bugün hediye formalarım geldi. Beni iyileştiren herkese teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz" diye konuştu.

MERCEK DÜZELTİLDİ VE GÖZÜN ARKASI TEMİZLENDİ

Talha'yı muayene ettikten sonra, yeni eğitim- öğretim döneminde görme engelliler okuluna değil de ağabeyinin okuluna gidebileceğini söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, "Talha ağabeyi ile aynı okula gitmek istiyordu. Bunu gerçekleştireceğimize söz vermiştik. Mercekte aşağı doğru hareketlenme vardı. Cerrahi operasyonla hem merceği düzelttik, hem de gözün arka kısmını temizledik" dedi.

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