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Talha Uğurluel’in FETÖ’den yargılanmasına devam edildi

19.11.2020 12:26 | Son Güncelleme:
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Talha Uğurluel’in FETÖ’den yargılanmasına devam edildi

Tarihçi-yazar Talha Uğurluel’in ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılanmasına devam edildi.

Tarihçi-yazar Talha Uğurluel’in ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Uğurluel, “Darbe girişiminden sonra 5 bin çevik kuvvet personeline boğaz turu yaptırdım. Herhalde araştırmışlardır ki beni davet ettiler” dedi.
Tarihçi-yazar Talha Uğurluel’in ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Talha Uğurluel ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanı bir tanığın, Uğurel hakkında yurdu olduğuna dair beyanda bulunduğunu kaydetti.

“Toplum önünde itibarım zedelendi”
Tanığın, kendisinin yurdu olduğuna dair iddialarının doğru olmadığını belirten sanık Uğurluel, “15 Temmuz darbe girişiminden 1 yıl sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü beni davet etti. 5 bin çevik kuvvet personeline boğaz turu yaptırdım. Bu iş için bana para da verdiler, kayıtları vardır. Şu anda yanımda getirdiğim çevik kuvvet şapkasını turda bana hediye ettiler. Darbe girişimden 1 yıl sonra beni davet etmeleri için araştırmaları gerekir. Herhalde araştırmışlardır ki beni davet ettiler. Bu da benim iltisaklı olmadığımın göstergesidir. 2,5 yılda çok yıprandım. Toplum önünde itibarım zedelendi. Beraatimi talep ederim” şeklinde konuştu.
Sanık Uğurluel’in avukatı ise, tanık beyanlarının doğru olmadığını belirtti. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Şubat’a erteledi.

Talha Uğurluel’in FETÖ’den yargılanmasına devam edildi

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