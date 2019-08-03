HABER

Talha'nın yaralanmasına neden olan asansör mühürlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Talha Ceyhan'ın (14)  babasının mobilya atölyesinde düşerek ağır yaralanmasına neden olan asansör, zabıta ekiplerince mühürlendi.  Olay, önceki gece İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Talha Ceyhan'ın (14)

babasının mobilya atölyesinde düşerek ağır yaralanmasına neden olan asansör, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Olay, önceki gece İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait atölyenin 4'üncü katına çıkan Talha Ceyhan, karanlıkta, asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Ceyhan, ailesi tarafından kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Talha Ceyhan'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, başlatılan soruşturma kapsamında İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri, atölyede denetleme yaptı.

Ekipler, kullanıma elverişli olmadığını belirledikleri asansörü mühürlendi.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar
Amcasının oğlunu traktörle ezerek öldürdüAmcasının oğlunu traktörle ezerek öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.