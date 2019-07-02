Talha'ya o göz ameliyatı yapıldı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, doğumsal katarakt nedeniyle görme engelli olarak dünyaya gelen ve görebilmek için hayırseverlerden yardım isteyen 11 yaşındaki Talha Koktaş, tedavisini üstlenen özel göz hastanesinde ameliyat edildi. Sağ gözü hiç görmeyen Talha'nın, yapılan ameliyat sayesinde sol gözünün ise yüzde 80'lik bir görüşe kavuşması bekleniyor.

İzmir'de doğumsal katarakt teşhisi konulan ve 11 yıldır görme engeli nedeni ile mücadele veren Talha Koptaş'ın iki kez ameliyat olmasına karşın sağ gözü hiç görmezken, sol gözü ise yüzde 20 görüyor. Ailesinin ameliyat masraflarını karşılayamaması ve doktorların riskli bulması nedeniyle ameliyat olamayan Talha'ya İzmir'deki özel bir göz hastanesi yardım eli uzattı. Göz hastanesinin yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, Talha'yı muayene edip, onun görmesini sağlayacak ameliyatı yapacağına söz verdi. Bugün gerçekleşen ameliyata girmeden önce annesi ile birlikte hastaneye gelen Talha, heyecanla ameliyat saatini bekledi. Üçüncü kez ameliyat olacak Talha'nın annesi Şükran Koptaş, "Geleceğe dair umutluyuz. Çünkü doktorumuz Talha'nın elinden tuttu. Gittiğimiz diğer doktorlar çok riskli olduğu için Talha'yı ameliyat edememişti. Mehmet hocamız müjdeyi bize verdi. Çok mutluyuz" dedi.