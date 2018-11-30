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Tali yoldan çıkan otomobile yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 18:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen otomobile yolcu otobüsü çarptı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen otomobile yolcu otobüsü çarptı. Açılan kapıdan yola fırlayan otomobilin sürücüsü 51 yaşındaki Mehmet Öztürk, otobüsün altında kalıp, sürüklenerek yaşamını yitirdi. Otobüsteki 3 yolcu da yaralandı. Denizli'den Antalya yönüne giden Yaşar Çakmak'ın (57) kullandığı 09 D 4636 plakalı yolcu otobüsü, bugün saat 15.30 sıralarında, Acıpayam ilçesi Sanayi Kavşağı'na geldiğinde tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Mehmet Öztürk'ün (51) kullandığı 20 ES 372 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilden fırlayan Öztürk, otobüsün altında kalıp, sürüklenerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüsteki 3 yolcu da kazada hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki 3 yolcu ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Öztürk'ün cesedi, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise ifadeleri alındıktan sonra başka bir otobüsle Antalya'ya gönderilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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