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  4. Taliban 3 bin litre alkollü içeceği kanala döktü

Taliban 3 bin litre alkollü içeceği kanala döktü

03.01.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alkollü içki satışının yasak olduğu Afganistan'da düzenlenen baskınlarda varillerde ele geçirilen alkollü içecekler istihbarat çalışanları tarafından kanala döküldü.

Afganistan istihbarat çalışanları, başkent Kabil'de yaklaşık 3 bin litre alkollü içeceği kanala döktü. İstihbarat servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabil'de düzenlenen baskınlarda variller içinde kaçak içkilerin ele geçirildiği belirtildi.

İstihbarat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan videoda, istihbarat çalışanlarının varillerdeki alkollü içeceği kanala döktüğü görülüyor. Videoda yer alan bir din yetkilisi de "Müslümanlar alkolün üretimi ve sevkiyatından gerçekten uzak durmalı" şeklinde konuşuyor.

Alkollü içeceklerin kanala ne zaman döküldüğüne dair bilgi verilmezken, açıklamada yapılan baskınlar sonrasında içki ile bağlantılı olarak üç kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Taliban ülkede daha önce iktidarda olduğu dönemde de alkollü içeceklerin satışını yasaklamıştı. Ağustos ayında ülkede iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, satışı yasak olan alkollü içecekler konusunda sert bir tutum izliyor. Ağustos ayından bu yana ülke genelinde uyuşturucu madde ve alkollü içeceklere karşı polis baskınlarının sayısının arttığı belirtiliyor.

AFP/JD, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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