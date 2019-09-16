"Taliban, ABD ile anlaşmalara bağlı kalacak"

Taliban'ın Katar'daki siyasi ofis sözcüsü Muhammed Sohail Shaheen, Taliban ile ABD arasındaki barış müzakerelerine ilişkin, "Taliban, ABD'nin taahhüt ettiklerini yerine getirmesi durumda, yapılan anlaşmalara bağlı kalacak." dedi.

Shaheen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban ile ABD arasındaki barış müzakerelerini değerlendirdi.

Taliban'ın, Afganistan'da barışın sağlanması konusunda iki strateji izleyebileceğine dikkati çeken Shaheen, "Bağımsızlık için ya müzakere masasında ya savaş alanında mücadele etmeye hazırız. Bağımsız bir ülkede yaşamak hakkımızdır." şeklinde konuştu.

Afganistan sorununun çözümünün, ABD ile varılan anlaşmanın hayata geçirilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Shaheen, "Taliban, ABD'nin taahhüt ettiklerini yerine getirmesi durumda yapılan anlaşmalara bağlı kalacak. Aksi taktirde ABD, savaşın devam etmesinden sorumlu olacak." ifadesini kullandı.

Afganistan'da taraflar arasında ateşkes anlaşması olmadığı için çatışmanın sürdüğünü belirten Shaheen, ateşkesin, müzakereler esnasında bütün Afganların anlaşmaya vardığında başlayacağını ifade etti.