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Taliban: “ABD uçağını düşürdük”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:08 | Son Güncelleme

Taliban Sözcüsü, ABD ordusuna ait bir uçağı düşürdüklerini iddia etti.Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, "Gazni vilayetinin Deh Yak semtindeki Sadukhel bölgesinde bugün öğleden sonra Amerikalı işgalcilere ait özel bir uçak, istihbarat amaçlı uçuş yaparken düşürüldü" dedi.Uçağın içindeki tüm mürettebatın öldüğü, aralarında üst düzey CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) yetkililerinin de bulunduğu iddia edildi.

Taliban Sözcüsü, ABD ordusuna ait bir uçağı düşürdüklerini iddia etti.
Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, "Gazni vilayetinin Deh Yak semtindeki Sadukhel bölgesinde bugün öğleden sonra Amerikalı işgalcilere ait özel bir uçak, istihbarat amaçlı uçuş yaparken düşürüldü" dedi.
Uçağın içindeki tüm mürettebatın öldüğü, aralarında üst düzey CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) yetkililerinin de bulunduğu iddia edildi. Taliban Sözcüsü, "Yakın geçmişte, Helmand, Balkh ve diğer bölgelerde işgalcilere ve kölelerine ait bazı uçaklar ve helikopterler düşürüldü" dedi.
NATO tarafından henüz düşen uçakla ilgili bir açıklama yapılmazken, ABD de olayın soruşturulduğunu açıkladı.
Afganistan’da düşen uçakla ilgili çıkan ilk haberlerde uçağın Ariana Afgan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı olduğu aktarılmıştı. Ariana Afgan Havayolları ise uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu. Afgan yerel medyası uçakta 83 kişinin bulunduğunu bildiriyor. Afgan yetkililer, Sadol Khel bölgesinde düşen uçağın önce alev aldığını ifade etti.

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