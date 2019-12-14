HABER

Taliban Afgan ordusunu "içeriden" vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2019 12:39 | Son Güncelleme

Afganistan'da ordu birliklerinin arasına sızan Taliban mensuplarının en az dokuz güvenlik görevlisini öldürdüğü açıklandı.

Taliban Afgan ordusunu "içeriden" vurdu

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki bir askeri üste, ordu birliklerinin arasına sızan Taliban mensupları, güvenlik görevlilerine ateş açtı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, olayda dokuz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Alman ajansı dpa ise yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, ölen Afgan güvenlik görevlisi sayısının 23 olduğunu belirtti. Yetkililer, saldırıda yaralanan bir kişinin ise ölü taklidi yaparak hayatta kalmayı başardığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, olayı, "içeriden" düzenlenen bir saldırı olarak tanımladı. Saldırıyı üstlenen Taliban ise bunun kendileri tarafından gerçekleştirilen koordineli bir saldırı olduğunu belirtti. Taliban açıklamasında da, saldırıdaki ölü sayısının 32 olduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Taliban boşluktan faydalanıyor

Gazne, geçmişte de Taliban'ın düzenlediği benzer saldırılara sahne olmuştu.

Yetkililer, son iki yıl içinde vilayetin çeşitli bölgelerinde Taliban tarafından düzenlenen bu tip saldırılarda onlarca Afgan güvenlik görevlisinin öldüğünü belirtiyor. Askeri personel eksikliği bulunan Gazne'de, genellikle orduya yeni katılanların geçmişine dair sağlıklı bir inceleme yapılmıyor. Yetkililere göre Taliban da bu boşluktan faydalanarak ordunun içine sızıyor.

Taliban örgütü şu an Afganistan'ın yarısından fazlasında kontrol ya da nüfuz sahibi.

DW,dpa,AP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?
Malezya ABD'nin İran Yaptırımlarına Tepki GösterdiMalezya ABD'nin İran Yaptırımlarına Tepki Gösterdi
Kuzey Kore nükleer programında 'kritik bir test' gerçekleştirdiKuzey Kore nükleer programında 'kritik bir test' gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik

ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a 'Irak' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a 'Irak' uyarısı

Trump: Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor

Karar sonrası Trump'tan ilk açıklama!

KKTC Bakanlar Kurulu’ndan kritik İHA ve SİHA kararı

KKTC'den kritik İHA ve SİHA kararı!

Son dakika: ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.