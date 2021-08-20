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Taliban Afgan polis şefi Hacı Molla Achakzai'yi infaz etti!

20.08.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, infazlarına başladı. 'Genel af' ilan edilmesine rağmen ülkeden her gün yeni bir infaz görüntüsü gelirken son olarak Afgan polis şefi Hacı Molla Achakzai'nin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Dünya 10 gün içinde Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan gelen haberlere kilitlenmiş durumda.

20 yıl sonra ülkenin yönetimini fiilen devralan Taliban ılımlı açıklamalar yapsa da ülkeden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye başladı.

POLİS ŞEFİNE İNFAZ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Taliban'a karşı savaşan polis şefi Hacı Molla Achakzai militanlar tarafından infaz edildi.

Bölgeyi ele geçirdikten sonra Taliban tarafından tutuklanan polis şefinin öldürüldüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Söz konusu videoda Herat yakınlarındaki Badgis Eyaleti polis şefi General Hacı Molla Achakzai'nin otomatik silahlarla vurularak öldürüldüğünü anlar yer alıyor.

GENEL AF İLAN EDİLMİŞTİ

Söz konusu infaz Taliban'ın 'genel af' ilan etmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Taliban'dan yapılan açıklamada, "Herkes için genel af ilan edildi. Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız" ifadelerine yer verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürülmüştü.

Söz konusu görüntülere ABD'li Fox News kanalı ulaşmış ve talihsiz kadının infaz edildikten sonraki görüntüsünü izleyicileri ile paylaşmıştı.

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TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

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Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bizim siyasal islamcıların (dikkat edin, dindarların değil, siyasal islamcıların) sözüne ne kadar güvenilirse, talibanında o kadar güvenilir, farkları yok hepsi amerikan uşağı
Talibanı yönetenlerin Allah a inandığını bile zannetmiyorum .
nerde nato nerde islam bu adilen eline mi kalacak afganistan

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