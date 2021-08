Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Ghicak adı verilen yaylı bir ud çalan ve geleneksel şarkılar söyleyen Fawad Andarabi'nin öldürdüğü belirtildi. Fawad'ın oğlu Jawad, adını aldığı Andarabi Vadisi'ndeki cinayet hakkında ''Çiftlikte onu başından vurdular'' dedi.

Associated Press'e konuşan aile de evlerinde arama yapıldığını örgütün çay içtiğini daha sonra ise Fawad Andarabi'nin evden zorla dışarı çıkarılıp ölüdürüldüğü söyledi.

Eski içişleri bakanı Mesud Andarabi de sanatçının öldürülmesini attığı tweetle duyurdu. Mesud, ''Andarab'da Taliban vahşeti devam ediyor. Bugün bu vadiye ve halkına neşe getiren folklorik şarkıcı Fawad Andarabi'yi vahşice öldürdüler. Burada söylediği gibi “güzel vadimiz… atalarımızın toprakları…” Taliban'ın vahşetine boyun eğmeyecek'' dedi.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH