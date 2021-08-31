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  4. Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

31.08.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban, ''İslam'da müziğin yasak olduğunu" açıklamasından birkaç gün sonra bir Afgan halk sanatçısını infaz etti. Fawad Andarabi adındaki sanatçının ailesi Associated Press'e verdiği demeçte, Taliban'ın önce evde arama yaptığını, çay içtiklerini daha sonra ise başından vurarak öldürüldüğünü öne sürdüler. Eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi de sanatçının öldürüldüğünü doğrulayan bir tweet attı. Mesud, ''Fawad vahşice öldürüldü'' dedi.

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Ghicak adı verilen yaylı bir ud çalan ve geleneksel şarkılar söyleyen Fawad Andarabi'nin öldürdüğü belirtildi. Fawad'ın oğlu Jawad, adını aldığı Andarabi Vadisi'ndeki cinayet hakkında ''Çiftlikte onu başından vurdular'' dedi.

Associated Press'e konuşan aile de evlerinde arama yapıldığını örgütün çay içtiğini daha sonra ise Fawad Andarabi'nin evden zorla dışarı çıkarılıp ölüdürüldüğü söyledi.

''VAHŞİCE ÖLDÜRDÜLER''

Eski içişleri bakanı Mesud Andarabi de sanatçının öldürülmesini attığı tweetle duyurdu. Mesud, ''Andarab'da Taliban vahşeti devam ediyor. Bugün bu vadiye ve halkına neşe getiren folklorik şarkıcı Fawad Andarabi'yi vahşice öldürdüler. Burada söylediği gibi “güzel vadimiz… atalarımızın toprakları…” Taliban'ın vahşetine boyun eğmeyecek'' dedi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, AP'ye isyancıların olayı araştıracağını söyledi. Mücahid, geçtiğimiz hafta New York Times gazetesiyle bir söyleşi yapmış, müziğin İslam'da yasak olduğunu iddia ederek kamusal alanda yasaklanacağını söylemişti.

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Afganistan Taliban
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