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Taliban: Afganistan'da kadınlar ve kız çocukları Mart ayından itibaren okula dönebilir

24.01.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan Kültür Bakan Yardımcısı ve Taliban sözcüsü, uzun zamandır eğitimleri durdurulan kadınların ve kız çocuklarının 21 Mart'tan itibaren okula dönmesine izin verileceğini açıkladı.

Afganistan Kültür Bakan Yardımcısı ve Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kadınların ve kız çocuklarının Mart ayından itibaren yeniden okullara öğrenim görebileceğini açıkladı. Mücahid, okulların 21 Mart'ta açılacağını duyurdu.

Afganistan'ın birçok bölgesinde Eylül ayında başlayan yeni eğitim-öğretim yılında özellikle ortaokul düzeyindeki kızların okullarına dönmesine izin verilmedi.

Geçtiğimiz ay, Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı Abdul Hakim Hemat de yeni yılda eğitim konusunda alınacak kararlar açıklanana kadar kız öğrencilerin ortaokul ve liseye gidemeyeceklerini, bunun "geçici bir gecikme" olduğunu söylemişti.

Hemat, kız çocukların "güvenli bir ortamda" okuyabilmesi için, erkeklerle sınıflarının ayrılması gerektiğini vurgulamıştı.

Mücahid ise bu güvenliliği sağlamak için kız ve erkeklerin okul ortamında tamamen ayrı olması gerektiğini ancak şimdiye kadar böyle bir düzeni kuracak yeterli altyapı ve alan bulunamadığını söyledi.

Mücahid yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin "eğitime karşı olmadığına" dikkat çekerek birçok bölgede okulların açık olduğunu, kapalı olduğu yerlerde ise ekonomik kriz ve nüfus yoğunluğunun etkili olduğunu belirtti.

Afganistan'da yaşayan ve eğitimlerine devam edemeyen kızlar ve aylardır maaş alamayan öğretmenler ise geçtiğimiz aylarda durumun genç kızları olumsuz etkilediğini, bazılarının okulların kapanması yüzünden evlendirildiğini söylüyor.

Ortaokul çağındaki bazı kız çocukları evde ders çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), geçtiğimiz ay Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana, Afganistan'da kadınların ve kız çocukların haklarının hızla gerilediğini açıklamıştı.

Pek çok kadın, Taliban'ın 1996-2001 yıllarında iktidarda olduğu dönemde kadınlara uyguladığı baskı ve cezalandırma yöntemleri ve kız çocuklarının okula gitmesinin yasaklaması gibi politikaların yeniden uygulamasından korkuyor.

Taliban ise defalarca kez kadın haklarına saygılı olacağını iddia etti.

Kadın hakları savunucuları aylardır eğitim ve çalışma haklarını korumak için protesto ediyor, son 6 aydır evlerine mahkum edildiklerini söylüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu haklarını savunmak için sokağa çıkan kadınlar Taliban tarafından dağıtıldı, kadınlara karşı biber gazı ve elektrik şok uygulandığını bildirildi. Birkaç Afgan kadının da evlerinden "silahlı gruplar" tarafından kaçırıldığı yolunda haberler yayımlandı. Taliban ise suçlamaları reddetti.

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