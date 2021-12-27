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Taliban, Afganistan'da kadınların tek başına uzun yolculuğa çıkmasını yasakladı

27.12.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da kadınlar artık yanlarında bir erkek olmadan 72 kilometreden uzun yolculuklara çıkan araçlara alınmayacak. Araçlarda müzik çalmak da yasaklandı.

Taliban, Afganistan'da kadınların tek başına uzun yolculuğa çıkmasını yasakladı

Afganistan'da Taliban yönetimi, tek başına uzun yolculuğa çıkmak isteyen kadınların yanlarında yakın bir erkek akrabaları olmadan araçlarına alınmasını yasakladı.

"Erdemi Teşvik ve Kötülükleri Önleme Bakanlığı" tarafından dün yayınlanan rehber ilkeler uyarınca örtünmeyen kadınlar ise araçlara hiç alınmayacak. Ayrıca araçlarda müzik çalınması da istenmiyor.

İlgili yönergede, araç sahiplerinin tek başına 45 milden (72 kilometre) uzağa seyahat etmek isteyen kadınları geri çevirmesi isteniyor.

Örtünmeyen kadınların araçlara alınması istenmiyor ancak örtünmenin ne şekilde olması gerektiği tam olarak açık değil.

Afgan kadınların çoğu zaten başörtüsü takıyor. Taliban'ın örtünme, yani hicab tanımı ise kimi zaman peçe takmayı veya çarşaf giymeyi de kapsıyor.

Afganistan'da Taliban'ın işbaşına geldiği Ağustos ayından beri, kadın hakları geriliyor.

Ortaokul ve liselerin çoğu kız çocuklarına kapılarını kapatırken, kadınların büyük bir kısmı işlerine dönemedi.

Erdemi Teşvik Bakanlığı birkaç hafta önce televizyon kanallarından kadınların rol aldığı dizileri kaldırmalarını ve kadın gazetecilerin başlarını örtmeden ekrana çıkmamalarını istemişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Taliban'ın bu son kararıyla," kadınları tutsak etmek yolunda ilerlemeye devam ettiğini" vurguladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden Heather Barr, AFP'ye yaptığı açıklamada, kadınların özgürce hareket etme ya da ev içi şiddetten kaçma imkanının ortadan kalktığını söyledi.

'Kendimi çok kötü hissettim'

Kabil sakinlerinden Fatima, BBC'ye "Kendimi çok kötü hissettim" diyerek tepkisini dile getirdi:

"Tek başıma dışarı çıkamayacağım. Çocuğum hasta olsa, ya da eşim gelemese ne yaparım? Taliban mutluluğumuzu çaldı. Hem bağımsızlığımı hem mutluluğumu kaybettim."

Taliban, ABD öncülüğündeki güçlerden yönetimi devraldıktan sonra çalışan kadınların çoğuna evde oturmaları talimatı vermiş, rotaokul ve liseleri ise sadece erkek öğrenci ve öğretmenlere açmıştı.

Bu önlemlerin "geçici" olduğunu söyleyen Taliban, amacın kadınlar ve kız çocukları için güvenli bir ortam oluşturmak olduğunu kaydediyor. Taliban'ın 1990'lardaki yönetimi sırasında kadınların eğitimi ve çalışması yasaktı.

Afganistan'a yardımda bulunan ülkeler mali yardımların tekrar başlaması için kadın haklarına saygı gösterilmesini istiyor.

Afganistan'da büyük bir ekonomik ve insani kriz yaşanıyor. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden sonra uluslararası desteğin kesilmesi ülkede durumu daha da kötüleştirmişti.

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