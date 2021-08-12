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Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'in yaklaşık 150 kilometre güneyindeki Gazne'yi de ele geçirdi

12.08.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabil'in güneybatısındaki Gazni'nin düşmesinin, Taliban'ı başkent Kabil'e daha da yakınlaştırdığı düşünülüyor. Taliban'ın hızla ilerleyişi sürerken, Kabil hükümetinin Genelkurmaş Başkanı da görevden alındı.

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'in yaklaşık 150 kilometre güneyindeki Gazne'yi de ele geçirdi

Afganistan'da Taliban güçleri, başkent Kabil'in yaklaşık 150 kilometre güneyindeki stratejik açıdan önemli ve Gazni vilayetinin merkezi Gazne kentini de ele geçirdi. Böylece Taliban ülkede bir haftadan az bir sürede 10. vilayet merkezini ele geçirmiş oldu.

Gazne, Kabil-Kandahar yolu üzerinde ve güneyde Taliban'ın güçlü olduğu yerlerle başkent Kabil arasındaki bağlantıyı sağlıyor.

Kentin ele geçirilmesinin, Taliban'ın başkent Kabil'i alma olasılığını güçlendirdiği şeklinde yorumlar yapılıyor.

Halen Afganistan'da 34 vilayet merkezinin yaklaşık üçte biri Taliban'ın elinde.

Taliban, ABD ve diğer yabancı güçlerin 20 yılın ardından ülkeden çekilme kararı almasının ardından sonra hızla ilerledi ve neredeyse her gün yeni bölgeleri ele geçirildi.

Kandahar'da da şiddetli çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Taliban kentteki hapishaneyi ele geçirdiğini duyurdu ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı.

Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah'ta da Taliban güçleri polis merkezini ele geçirdi.

Afganistan Genelkurmay Başkanı General Veli Muhammed Ahmedzai dün görevden alınmıştı. Ahmedzai göreve Haziran ayında gelmişti.

Birleşmiş Milletler'e göre Afganistan'da son bir aydaki çatışmalarda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Haziran'da çekilen fotoğrafta görülen Gazni kenti, stratejik açıdan önemli.

Sadece bu hafta, ülkenin kuzeyindeki binlerce kişi, güvenlik için evlerini terk edip, başkent Kabil'e doğru yola çıktı.

Başkentin dışında derme çatma kamplar kurulurken, birçok kişi sokaklarda ya da terk edilmiş depolarda kalmaya başladı.

Kunduz'da Taliban'ın evini ateşe vermesinden sonra sonra kaçan 35 yaşındaki bir seyyar satıcı "Ekmek alacak, çocuğuma ilaç alacak paramız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Gani, Mezar-ı Şerif'e gitti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geleneksel olarak Taliban karşıtı bir yer olan Mezar-ı Şerif'e giderek hükümet yanlısı güçleri harekete geçirmeye çalıştı.

Mezar-ı Şerif, Özbekistan ve Tacikistan sınırları yakınında ve kentin kaybedilmesi hükümetin ülkenin kuzeyindeki kontrolü tamamen kaybetmesi anlamına geliyor.

MapAfganistan'daki Özbeklerin lideri ve eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı General Raşid Dostum'un "Taliban birkaç kez kuzeye geldi ama hep sıkışıp, kaldılar" dediği belirtiliyor.

BBC Muhabiri Ethirajan Anbarasan, Gani'nin Afgan Ulusal Ordusu'nu güçlendirmek için sürekli Dostum gibi milis liderlerini dışladığını, şimdiyse ihtiyaç anında yine bu isimlerin yardımını istediğini söylüyor.

Gani, hafta başında da hükümet yanlısı milisleri silahlandırmayı kabul etmişti.

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