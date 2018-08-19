Taliban, Afganistan'ın Bilçirag ilçesinde kontrolü ele geçirdi

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde kontrolü ele geçirdiği bildirildi.
Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezine saldırması sonucu güvenlik güçlerinin geri çekildiğini belirtti.
Örgütün ilçe merkezindeki kamu binalarını ele geçirdiğini ifade eden Rahmani, ilçedeki 40 güvenlik görevlisinin ise örgüte teslim olduğunu söyledi.
Rahmani, ayrıca Faryab'ın Kaysar ilçesinde de militanlarla çatışmaların sürdüğünü kaydetti.
Bilçirag ilçesi mayıs ayında da kısa süreliğine Taliban'ın kontrolüne geçmişti.
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