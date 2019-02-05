HABER

Taliban barış müzakerelerine rağmen yine saldırdı: 10 asker hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:45 | Son Güncelleme

Taliban güçleri yapılan barış görüşmelerine rağmen Afganistan’ın Kunduz şehrinde bir kontrol noktasına saldırdı.

Taliban güçleri yapılan barış görüşmelerine rağmen Afganistan’ın Kunduz şehrinde bir kontrol noktasına saldırdı. Saldırıda 10 güvenlik gücü hayatını kaybederken 8 militan öldürüldü.
Barış görüşmelerinin devam etmesine rağmen Taliban ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Gece saatlerinde Taliban militanları, Kunduz şehrinin kuzeyindeki Talavla bölgesindeki bir kontrol noktasına saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada 10 güvenlik gücü hayatını kaybederken, 8 militan öldürüldü.
Kunduz Bölgesi Meclisi Sözcüsü Muhammed Yusuf Eyübi yaptığı açıklamada saldırıyı doğrularken, 5 askerin de yaralandığı bilgisini ekledi. Saldırıya uğrayan kontrol noktasının Savunma Bakanlığına bağlı olduğunu söyleyen Sözcü Eyübi, bölgenin ordu ve polis güçlerinin müşterek korumasında olduğunu söyledi.
Ülkede çatışmalar, Taliban’ın kontrol altına aldığı yerlerden çıkarak yıllardır barış içinde yaşayan kuzey bölgelerine sıçramasıyla alevlendi. Militanlar ayrıca güvenlik güçlerine yönelik saldırıları yoğunlaştırdı ve şehirlere büyük çapta saldırılar düzenlemeye başladı.

PARTNERHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakınHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakın
Okul yanındaki uyuşturucu imalathanesine polis baskınıOkul yanındaki uyuşturucu imalathanesine polis baskını
Avustralya’da sel felaketi: 2 ölüAvustralya’da sel felaketi: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.