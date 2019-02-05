Taliban barış müzakerelerine rağmen yine saldırdı: 10 asker hayatını kaybetti

Taliban güçleri yapılan barış görüşmelerine rağmen Afganistan’ın Kunduz şehrinde bir kontrol noktasına saldırdı. Saldırıda 10 güvenlik gücü hayatını kaybederken 8 militan öldürüldü.

Barış görüşmelerinin devam etmesine rağmen Taliban ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Gece saatlerinde Taliban militanları, Kunduz şehrinin kuzeyindeki Talavla bölgesindeki bir kontrol noktasına saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada 10 güvenlik gücü hayatını kaybederken, 8 militan öldürüldü.

Kunduz Bölgesi Meclisi Sözcüsü Muhammed Yusuf Eyübi yaptığı açıklamada saldırıyı doğrularken, 5 askerin de yaralandığı bilgisini ekledi. Saldırıya uğrayan kontrol noktasının Savunma Bakanlığına bağlı olduğunu söyleyen Sözcü Eyübi, bölgenin ordu ve polis güçlerinin müşterek korumasında olduğunu söyledi.

Ülkede çatışmalar, Taliban’ın kontrol altına aldığı yerlerden çıkarak yıllardır barış içinde yaşayan kuzey bölgelerine sıçramasıyla alevlendi. Militanlar ayrıca güvenlik güçlerine yönelik saldırıları yoğunlaştırdı ve şehirlere büyük çapta saldırılar düzenlemeye başladı.

