"Taliban barışa her zamankinden daha meyilli"

Taliban'ın artık "savaştan bıktığını" ifade eden Saidi, "Bence saldırıların azalmasının iki nedeni var. Birincisi barış görüşmelerinin olumlu etkisi, ikincisi de iklim koşulları." dedi.

Başkent Kabil'deki Katib Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Saidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban ile ABD arasında devam eden barış görüşmelerinin, örgütün saldırılarında azalmaya yol açtığını söyledi.

Ocak ayındaki çatışma ve saldırılarda 900'den fazla kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yaklaşık 2 hafta önce yapılan açıklamada, Afganistan'da 2018'deki saldırılarda 3 bin 804 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Ülke genelinde, şubatta düzenlenen 14 saldırıda 102 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılardan 10'u Taliban tarafından üstlenilirken, dördünün faili henüz belli değil.

Örgütün en üst düzey yetkilileriyle ABD arasında barış görüşmelerinin sürdüğüne işaret eden Saidi, bu görüşmelerin doğrudan militanlar üzerinde etkisinin olduğunu dile getirdi.

Saidi, son aylarda ülke genelinde etkili olan aşırı yağışların da örgütün saldırılarının azalmasına neden olduğuna dikkati çekerek "Taliban örgütü de barışa her zamankinden daha meyilli gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Hükümetin barış çabaları

Taliban ile ABD temsilcisi arasındaki görüşmeler devam ederken Afganistan hükümeti de uzlaşı heyeti kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harun Çahansuri, hükümetin Taliban ile doğrudan görüşmeler için ulusal bir heyetin oluşturulması çalışmalarını başlattığını söyledi.

Siyasetçiler ve farklı gruplardan liste istendiğini belirten Çahansuri, böylece güçlü ve her kesimi kapsayan bir heyetin oluşturulmasının planlandığını vurguladı.

Afganistan hükümeti, daha önce aralarında bakanların da bulunduğu 12 kişilik bir uzlaşı heyeti kurmuş ve heyette her kesimden temsilci bulunmadığı gerekçesiyle halkın tepkisine neden olmuştu.