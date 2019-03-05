"Taliban barışa her zamankinden daha meyilli"

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan'da, Taliban örgütüyle ABD arasındaki barış görüşmeleri devam ederken örgüt üyelerinin saldırıları azaldı.
Ülke genelinde, şubatta düzenlenen 14 saldırıda 102 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılardan 10'u Taliban tarafından üstlenilirken, dördünün faili henüz belli değil.
Söz konusu saldırıların çoğu ülkenin kuzeyindeki Faryab, Cüzcan, Sar-i Pul, Belh, Samangan, Baglan ve Tahar vilayetlerinde düzenlendi.
Ocak ayındaki çatışma ve saldırılarda 900'den fazla kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yaklaşık 2 hafta önce yapılan açıklamada, Afganistan'da 2018'deki saldırılarda 3 bin 804 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Başkent Kabil'deki Katib Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Saidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban ile ABD arasında devam eden barış görüşmelerinin, örgütün saldırılarında azalmaya yol açtığını söyledi.
Taliban'ın artık "savaştan bıktığını" ifade eden Saidi, "Bence saldırıların azalmasının iki nedeni var. Birincisi barış görüşmelerinin olumlu etkisi, ikincisi de iklim koşulları." dedi.
Örgütün en üst düzey yetkilileriyle ABD arasında barış görüşmelerinin sürdüğüne işaret eden Saidi, bu görüşmelerin doğrudan militanlar üzerinde etkisinin olduğunu dile getirdi.
Saidi, son aylarda ülke genelinde etkili olan aşırı yağışların da örgütün saldırılarının azalmasına neden olduğuna dikkati çekerek "Taliban örgütü de barışa her zamankinden daha meyilli gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.
- Hükümetin barış çabaları
Taliban ile ABD temsilcisi arasındaki görüşmeler devam ederken Afganistan hükümeti de uzlaşı heyeti kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harun Çahansuri, hükümetin Taliban ile doğrudan görüşmeler için ulusal bir heyetin oluşturulması çalışmalarını başlattığını söyledi.
Siyasetçiler ve farklı gruplardan liste istendiğini belirten Çahansuri, böylece güçlü ve her kesimi kapsayan bir heyetin oluşturulmasının planlandığını vurguladı.
Afganistan hükümeti, daha önce aralarında bakanların da bulunduğu 12 kişilik bir uzlaşı heyeti kurmuş ve heyette her kesimden temsilci bulunmadığı gerekçesiyle halkın tepkisine neden olmuştu.
- Taliban'ın şartları
Taliban örgütü, ABD ile masaya oturmasının ön şartı olarak ülkedeki yabancı askerlerin çekilme tarihinin belirlenmesini, tutuklu örgüt üyelerinin serbest bırakılmasını ve 1997'den bu yana kendilerine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istiyor.
Örgüt ayrıca ülkede geçici hükümetin kurulması ve anayasanın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.
- Barış görüşmeleri
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, hala ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.
Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.
Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelasını ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.
Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmıştı.
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