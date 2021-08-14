HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek

Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek

14.08.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Taliban başkent Kabil'e doğru hızlı ilerleyişini sürdürüyor. ABD basınına konuşan bir yetkili, Taliban'ın Kabil'e 11 kilometre uzaklıkta bulunan Çar Asyab bölgesine kadar geldiğini öne sürdü; ancak henüz Afgan hükümetinden bu konuda bir doğrulama gelmedi. Kanada ise yaptığı açıklamada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edeceklerini belirtti.

Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek

Afganistan'da Taliban başkent Kabil'e doğru hızlı ilerleyişini sürdürüyor.

ABD basınına konuşan bir yetkili, Taliban'ın Kabil'e 11 kilometre uzaklıkta bulunan Çar Asyab bölgesine kadar geldiğini öne sürdü; ancak henüz Afgan hükümetinden bu konuda bir doğrulama gelmedi.

Reuters haber ajansı, ABD istihbaratına göre Taliban'ın Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabileceğini ve 90 gün içinde de ele geçirebileceğini belirtmişti.

Kaynak olarak da bir ABD savunma yetkilisinin ABD istihbaratına atfen yaptığı açıklama gösterilmişti.

Kanada, 20 bin Afgan mülteciyi kabul edeceklerini açıkladı.

Ülkenin göç bakanı Marco Mendicino, özellikle insan hakları aktivistleri ya da kadın liderler gibi durumu hassas olan kişilerden mülteci kabul etmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Mendicino düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'daki durum çok üzücü ve biz de Kanada olarak bu konuda boş durmayacağız" dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau da büyükelçilik çalışanlarının korunmasının öncelikleri olduğunu aktardı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise bugün gerçekleştirdiği halka seslenişte Afgan şehirlerini Taliban'dan korumaya çalışan askerlerin cesaretini takdir ettiğini söyledi.

İstikrarsızlığı, şiddeti ve insanların yerlerinden edilmesini engellemenin görevi olduğunu dile getiren Gani, şu aşamada önceliklerinin güvenlik ve savunma güçlerinin yerlerinin değiştirilmesi olduğunu dile getirdi.

Gani hakkında istifa edeceğine dair söylentiler vardı.

Afganistan'a doğru yola çıkan İngiliz askerleri

Diplomatlar tahliye edilecek

Taliban güçleri, ülkenin ikinci ve üçüncü büyük kentleri Kandahar ve Herat'ı ele geçirdikten sonra Logar vilayetinin yönetim merkezi Pul-i Alem kentine girdi.

Taliban'ın Afganistan'ın 34 vilayetinden 14'ünde kontrolü sağlaması üzerine binlerce kişi yer değiştirdi.

Diğer yandan Afganistan'daki diplomatların tahliyesinin sağlanması için 3 bin ABD ve 600 İngiltere askeri ülkeye geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkedeki durumun kontrolden çıktığını ve komşu ülkelerden sınırlarını açık tutmalarını istediklerini dile getirdi.

En son olarak Taliban 1996'da yıllarca süren çatışmaların ardından Kabil'i ele geçirmişti.

Taliban, dönemin Afganistan lideri Muhammed Necibullah'ı idam etmiş, kadınların çalışması ve kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtıEğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtı
Yüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalıYüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalı
Ülkeden yeni karar! Zorunlu olduÜlkeden yeni karar! Zorunlu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu

Sosyal medyada yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu

Altındağ'daki kavgada yaralanan genç konuştu

Altındağ'daki kavgada yaralanan genç konuştu

Bulgar düğününe katıldı! Solmaz Çiros'dan kalça dansı

Bulgar düğününe katıldı! Solmaz Çiros'dan kalça dansı

Dans şov! Sosyal medyayı salladı

Dans şov! Sosyal medyayı salladı

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.