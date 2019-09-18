HABER

"Taliban bu saldırılara devam ettikçe barış görüşmesi yapılmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 07:11 | Son Güncelleme

Beyaz Saray: - "ABD, Taliban'ın Afgan halkını hedef alan korkakça saldırılarını güçlü bir şekilde kınamaktadır" - "Başkan (Donald Trump), Taliban bu tür saldırılarına devam ettiği sürece onlarla herhangi bir barış görüşmesi yapmayacağını açıkça ortaya koymuştur"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan'daki saldırıları nedeniyle Taliban ile barış görüşmesi yapmayacağı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil ve Parvan vilayetlerinde düzenlenen ve 48 kişinin öldüğü saldırıların kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD, Taliban'ın Afgan halkını hedef alan korkakça saldırılarını güçlü bir şekilde kınamaktadır. Başkan (Donald Trump), Taliban bu tür saldırılarına devam ettiği sürece onlarla herhangi bir barış görüşmesi yapmayacağını açıkça ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da ayrı bir açıklamayla söz konusu saldırıları kınamıştı.

Başkent Kabil ve Parvan vilayetlerinde Taliban tarafından düzenlendiği belirtilen iki ayrı intihar saldırısında 48 kişi ölmüştü.

Birinci saldırı Kabil yakınındaki Parvan vilayetinde gerçekleştirilmiş, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine yönelik düzenlenen intihar saldırısında 26 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan Cumhurbaşkanı Gani yara almadan kurtulmuş, hayatını kaybedenlerin çoğunun sivil olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan birinci saldırının hemen ardından başkent Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında ikinci intihar saldırısı düzenlenmiş, bu saldırıda da 22 kişi yaşamını yitirmiş, 38 kişi yaralanmıştı. İkinci saldırıda hayatını kaybedenlerin de çoğunun sivil olduğu öğrenilmişti.

Her iki saldırıyı da Taliban üstlenmişti.

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi bulduİznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu
TEM'de servis minibüsü devrildi: Yaralı işçiler varTEM'de servis minibüsü devrildi: Yaralı işçiler var
TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı (1)TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Beyaz Saray

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi sürprizle başladı!

Devler Ligi sürprizle başladı!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Dünya diken üstünde! Savaşın ayak sesleri: Hazırız

Dünya diken üstünde! Savaşın ayak sesleri: Hazırız

Dev operasyon! 13 adrese eş zamanlı baskın: 17 gözaltı

Dev operasyon! 13 adrese eş zamanlı baskın: 17 gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! TEM'de servis minibüsü devrildi: Yaralı işçiler var

TEM'de servis minibüsü devrildi: Yaralı işçiler var

AB ile Vize Serbestisi Genelgesi Resmi Gazete'de

AB ile Vize Serbestisi Genelgesi Resmi Gazete'de

Bu fotoğrafı çekmişti! Valilik açıkladı: DEAŞ üyesi yakalandı

Bu fotoğrafı çekmişti! Valilik açıkladı: DEAŞ üyesi yakalandı

Felakete kıl payı! Otoyolun ortasında aniden yanmaya başladı

Felakete kıl payı! Otoyolun ortasında aniden yanmaya başladı

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Hatay'da tam 25 farklı noktada orman yangını

Hatay'da tam 25 farklı noktada orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.