Taliban burka giymeyen kadını infaz etti! Sosyal medyada viral olan görüntü

Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'dan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Taliban'ın 20 yıl sonra ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından özellikle kadınların geleceği endişe yaratırken gelen mesajlar şaşırtmıştı.

TALİBAN SÖZCÜSÜ: KADINLARIMIZ HAKLARDAN FAYDALANABİLECEK

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit, Kabil'de basın mensuplarının karşısına çıkarak tüm dünyanın merak ettiği soruları cevapladı. "Kimseye zarar verilmeyecek" mesajının altı çizilirken "İslam Emirliği kadınların haklarına şeriat çerçevesinde bağlıdır. Bizin kadınlarımız Müslümandır. Onlar da şeriat çerçevesinde yaşamaktan mutlu olacaklardır. Kadınlarımızın hakları var ve bu haklardan faydalanabilecekler. Eğitim, sağlık ve diğer alanlara katılmaya hakları var." ifadelerini kullanmıştı.

TALİBAN'DAN İNFAZ!

Ancak korkulan oldu. Fox News'un haberine göre, Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadının burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürüldüğünü iddia etti.

Fox News, öldürülen kadının fotoğrafını da okurları ile paylaştı. Bu görüntü kısa sürede dünya gündeminin birinci sırasına oturdu.

Sosyal medyada da yayınlan fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve viral oldu.

BURKA NEDİR?

Burka kelimesinin sözlük anlamı örtüdür.

Burka Orta Doğu ülkelerinde ve Hindistan'da giyilen geleneksel bir kıyafettir. İlk kez 15. yüzyılda giyilmeye başlanan burka, farklı renklerde üretilen birçok çeşidi bulunmaktadır.

Burka tek parçadan oluşan bir kadın kıyafetidir. Vücudu tamamen örten bu kıyafetler, yılın dört mevsimi giyilebilir. Pamuk ve polyester kumaşından imal edilen çeşitleri yazın terletmez ve kış aylarında sıcak tutar.

İslam ülkelerinde giyilen burka, kadınların mahrem yerlerini örtmesi için giyilir.



