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  4. Taliban, çoğunluğu kadın olan protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı

Taliban, çoğunluğu kadın olan protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı

07.09.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 70 kişi, Kabil'in merkezindeki Pakistan büyükelçiliği önünde toplandı. Taliban Pakistan karşıtı mitingi dağıtmak için ateş açtı.

Taliban, çoğunluğu kadın olan protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı

Afganistan’da Taliban’ın başkent Kabil dahil tüm ülkeyi kontrol altına almasının yankıları sürerken ülkede sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Afganistan'da çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 70 kişi, Pakistan büyükelçiliğinin önünde toplanarak, Pakistan aleyhine pankartlar ve sloganlar attı. Yaralananların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Olay yerindeki AFP personelinin bildirdiğine göre, Taliban Kabil'de Pakistan'ın Afgan işlerine karışmasını protesto eden düzinelerce insanı dağıtmak için havaya ateş açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Taliban
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