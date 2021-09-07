Taliban, çoğunluğu kadın olan protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı

Afganistan’da Taliban’ın başkent Kabil dahil tüm ülkeyi kontrol altına almasının yankıları sürerken ülkede sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Afganistan'da çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 70 kişi, Pakistan büyükelçiliğinin önünde toplanarak, Pakistan aleyhine pankartlar ve sloganlar attı. Yaralananların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Olay yerindeki AFP personelinin bildirdiğine göre, Taliban Kabil'de Pakistan'ın Afgan işlerine karışmasını protesto eden düzinelerce insanı dağıtmak için havaya ateş açtı.



