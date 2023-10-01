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  4. Taliban'dan 'büyücü' operasyonu: 200 kişi gözaltına alındı

Taliban'dan 'büyücü' operasyonu: 200 kişi gözaltına alındı

01.10.2023 21:28 | Son Güncelleme:
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Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, toplumsal huzursuzluğa yol açtıkları gerekçesiyle, kendini "büyücü" olarak tanıtan 200 kişiyi gözaltına aldı.

Taliban'dan 'büyücü' operasyonu: 200 kişi gözaltına alındı

Taliban yönetiminin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı sözcüsü Akif Muhacir, basına yaptığı açıklamada, ülke genelindeki operasyonlarda şu ana kadar, aralarında kadınların da bulunduğu, kendini büyücü olarak gösteren 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Muhacir, söz konusu kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını belirterek, bu tür faaliyetlerin dinen haram olduğunu ve toplumda yolsuzluğa ve huzursuzluğa yol açtığını kaydetti.

Taliban, daha önce ülkede yaygın olan bu tür faaliyetlere engel getirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Taliban büyücü

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